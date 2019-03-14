Görme engeli ve kalçasının kırılması eğitimini engellemedi

İSTANBUL (AA) - HANİFE SEVİNÇ - Görme engelli ve cam kemik hastası 10 yaşındaki Gülsüm Kavak, kalçasının kırılması üzerine okuluna devam edemeyince, okul yönetimi bulduğu interaktif çözümle sınıfı onun odasına taşıdı.
Ceylan ve Emrah Kavak çiftinin, biri görme engelli 10 yaşındaki Gülsüm, diğeri de görme engelli ve otizmli 7 yaşındaki Alaaddin adındaki çocukları, aynı zamanda cam kemik hastalığıyla savaşıyor.
Bu rahatsızlıktan dolayı kemikleri çok hassas olan Gülsüm Kavak, eğitimine devam ettiği Veysel Vardal Görme Engelliler İlkokulu'nda, arkadaşlarıyla yaşanan koşuşturma sırasında düşerek kalça kemiğini kırdı.
Kalçasına platin takılan Gülsüm, bir süre evde kalması ve ayağına basmaması gerektiği için okuluna da devam edemedi. Bunun üzerine okul yönetimi, Gülsüm'ün eğitiminin aksamaması ve arkadaşlarından uzak kalmaması için odasından sınıfa internet üzerinden bağlantı kurarak derslere katılımını sağladı.
Gülsüm, her sabah ders zilinin çaldığı saat 09.00'da masasının başına geçerek, bilgisayarla Skype üzerinden sınıfına bağlanıyor. Sınıfındaki akıllı tahtaya görüntüsü yansıtılan Gülsüm, öğretmeninin anlattıklarını takip ediyor, sorulara cevap vererek derse katılıyor.
Öğle saatinde yemek arası veren, teneffüslerde de arkadaşlarıyla sohbet etme imkanı bulan Gülsüm, saat 15.00'e kadar sınıfıyla internet üzerinden bağlantı kurabiliyor.
- "Yürüyemediği için okula gidemedi"
Anne Ceylan Kavak, normal bir hamilelik sonucunda dünyaya gelen kızını, 10 günlükken gözündeki kızarıklık nedeniyle doktora götürdüklerinde görme engelli olduğunu öğrendiklerini söyledi.
Bir süre sonra oğlunun dünyaya geldiğini, ancak onun da görme engelli doğduğunu anlatan Kavak, "Bunun üzerine doktora gittik. Genetik testler yapıldı. Ben ve eşimde taşıyıcılık varmış. Çocukların genetik bozukluktan dolayı görme engelli olduklarını öğrendik." dedi.
Anne Kavak, İlkokul 4. sınıfa giden kızının ayrıca cam kemik hastalığının da olduğunu belirterek, yine aynı rahatsızlığı olan oğlu ve kızına, 3 ayda bir hastaneye yatırılarak kemiklerinin güçlenmesi için ilaç verildiğini kaydetti.
Cam kemik hastalığının da genetik rahatsızlıktan dolayı ortaya çıktığını belirten Kavak, şöyle devam etti:
"Şu an iyi gidiyor tedavileri. Gülsüm'ün, okulda 4 kere düşmesinden dolayı vücudunun bazı yerlerinde kırıklar olmuştu. En son 16 Şubat'ta yaşanan olayda da arkadaşlarıyla koşuşturması sırasında itme sonucu düşen Gülsüm'ün kalça kemiği kırıldı. Okula gittiğimizde ayağa kalkamayınca cam kemik hastalığından dolayı kırığı olduğunu anladım. Hastaneye götürdük. Çok ağrısı vardı. Sonra ameliyat olması için sevk edildi. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat oldu. Kırık nedeniyle platin takıldı. 1,5 ay ayağa kalkmaması gerektiği söylendi. Yürüyemediği için de okula gidemedi. Platinin tutması için yürümemesi gerekiyor."
Eve ziyarete gelen öğretmenlerinin, kızının okulda başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyerek, derslerinden geri kalmaması ve arkadaşlarıyla görüşebilmesi için internet üzerinden derslere katılımını sağladıklarını belirten Kavak, "Gülsüm her sabah saat 09.00 ile 15.00 arasında bilgisayarın başına geçerek Skype üzerinden sınıfına bağlanıyor. Bu şekilde derslere katılımını sağlıyoruz. Evde sıkılıyordu. Bu şekilde öğretmenini, arkadaşlarını görmesi onu mutlu etti. En azından derslerinden geri de kalmadı." dedi.
- "Okulumdan ayrılmadığıma sevindim"
Gülsüm Kavak da, evde kaldığı ve yatmak zorunda olduğu için çok sıkıldığını ifade ederek, bulunan çözüm sayesinde hem öğretmenini hem de arkadaşlarını görebildiği için mutlu olduğunu söyledi.
Kavak, "Arkadaşlarımın yanında olmadığım için çok üzülüyordum. Keşke arkadaşlarım yanımda olsaydı, dedim. Okul müdürünün sayesinde oldu. Arkadaşlarımı özlüyorum. En kısa zamanda yanımıza dön, diyorlar. Ben de daha çok yürekleniyorum iyileşeceğim diye." diye konuştu.
Öğretmeninin eve gelerek kendisine eğitim vermesini istemediğini anlatan Kavak, "Ben okulu istiyorum deyince bu şekilde Skype ile görüşebildim. Hele şükür, okulumdan ayrılmadığıma sevindim." dedi.
Baba Emrah Kavak da, okulunu ve arkadaşlarını çok seven kızının, kalça kırıklığının ardından evde kaldığı için ilk zamanlarda çok zorlandığını belirterek, bu şekilde internet üzerinden eğitim almaya başlaması ve arkadaşlarıyla görüşmesi üzerine kızının psikolojisinin biraz daha düzeldiğini, bu sistemin çok iyi olduğunu kaydetti.
- "Teneffüslerde de arkadaşlarıyla görüşüyor"
Gülsüm Kavak'ın sınıf öğretmeni Kübra Kalkan, okulda geçirdiği kaza sonucu derslerine devam edemeyen öğrencisine uzaktan eğitim vermek istediklerini belirterek, şunları söyledi:
"Gülsüm bu şekilde hem arkadaşlarıyla vakit geçirebiliyor hem de derslerimize devam edebiliyor. Bu hem Gülsüm için hem de arkadaşları için çok iyi oldu. Saat 09.00'da Gülsüm de diğer arkadaşlarıyla birlikte derse katılıyor, teneffüslerde de arkadaşlarıyla görüşebiliyor. Beslenmesini yapıyor. Sınıfımızdaki kurallarımız evde de aynı şekilde devam ediyor. Gülsüm'ün bir an önce iyileşmesini ve sınıfımıza gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz."
Gülsüm'ün sınıf arkadaşları da, çok özledikleri arkadaşlarıyla bu şekilde görüşebildiklerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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