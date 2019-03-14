Görme engeli ve kalçasının kırılması eğitimini engellemedi

Kalçasına platin takılan Gülsüm, bir süre evde kalması ve ayağına basmaması gerektiği için okuluna da devam edemedi. Bunun üzerine okul yönetimi, Gülsüm'ün eğitiminin aksamaması ve arkadaşlarından uzak kalmaması için odasından sınıfa internet üzerinden bağlantı kurarak derslere katılımını sağladı.

Bu rahatsızlıktan dolayı kemikleri çok hassas olan Gülsüm Kavak, eğitimine devam ettiği Veysel Vardal Görme Engelliler İlkokulu'nda, arkadaşlarıyla yaşanan koşuşturma sırasında düşerek kalça kemiğini kırdı.

Ceylan ve Emrah Kavak çiftinin, biri görme engelli 10 yaşındaki Gülsüm, diğeri de görme engelli ve otizmli 7 yaşındaki Alaaddin adındaki çocukları, aynı zamanda cam kemik hastalığıyla savaşıyor.

Öğle saatinde yemek arası veren, teneffüslerde de arkadaşlarıyla sohbet etme imkanı bulan Gülsüm, saat 15.00'e kadar sınıfıyla internet üzerinden bağlantı kurabiliyor.

- "Yürüyemediği için okula gidemedi"

Anne Ceylan Kavak, normal bir hamilelik sonucunda dünyaya gelen kızını, 10 günlükken gözündeki kızarıklık nedeniyle doktora götürdüklerinde görme engelli olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Bir süre sonra oğlunun dünyaya geldiğini, ancak onun da görme engelli doğduğunu anlatan Kavak, "Bunun üzerine doktora gittik. Genetik testler yapıldı. Ben ve eşimde taşıyıcılık varmış. Çocukların genetik bozukluktan dolayı görme engelli olduklarını öğrendik." dedi.

Anne Kavak, İlkokul 4. sınıfa giden kızının ayrıca cam kemik hastalığının da olduğunu belirterek, yine aynı rahatsızlığı olan oğlu ve kızına, 3 ayda bir hastaneye yatırılarak kemiklerinin güçlenmesi için ilaç verildiğini kaydetti.

Cam kemik hastalığının da genetik rahatsızlıktan dolayı ortaya çıktığını belirten Kavak, şöyle devam etti:

"Şu an iyi gidiyor tedavileri. Gülsüm'ün, okulda 4 kere düşmesinden dolayı vücudunun bazı yerlerinde kırıklar olmuştu. En son 16 Şubat'ta yaşanan olayda da arkadaşlarıyla koşuşturması sırasında itme sonucu düşen Gülsüm'ün kalça kemiği kırıldı. Okula gittiğimizde ayağa kalkamayınca cam kemik hastalığından dolayı kırığı olduğunu anladım. Hastaneye götürdük. Çok ağrısı vardı. Sonra ameliyat olması için sevk edildi. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat oldu. Kırık nedeniyle platin takıldı. 1,5 ay ayağa kalkmaması gerektiği söylendi. Yürüyemediği için de okula gidemedi. Platinin tutması için yürümemesi gerekiyor."