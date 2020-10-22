HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Görme engelli adam karısını defalarca bıçakladı

Görme engelli adam karısını defalarca bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 20:54 | Son Güncelleme

Esenler’de ailesi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan görme engelli Suriyeli adam eşini defalarca bıçakladı.

Esenler’de ailesi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan görme engelli Suriyeli adam eşini defalarca bıçakladı. Engelli adamın bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.

Olay, bu akşam saat 19.30 sıralarında Esenler Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, görme engelli olan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ahmet İ. karısı ve çocukları ile birlikte yaşadığı evinde karısını henüz bilinmeyen bir nedenle defalarca bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan kadının yardımına komşuları koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kocasından aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Karısını bıçaklayan Ahmet İ. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

“Şahıs görme engelli ayrıyeten psikolojik sorunları var.”
Suriyeli ailenin komşularından Turgay Tunca, “Suriyeli aile yaklaşık 2 senedir komşumuz. Olayı gerçekleştiren şahıs görme engelli, ayrıyeten psikolojik sorunları var. Bazen zaman zaman dışarı çıkıp bağıran birisi, eşini kolundan karnından ve bacağından yaralamış. 40 dakika falan müdahale ettik ambulans çağırdık” şeklinde konuştu.

“Babası öldükten sonra sinir hastası oldu”
Suriye çiftin oğlu ise, “Evde babam ile annem vardı. Eve girer girmez demiş gel buraya sonra hemen saldırmış. Bıçağı arkasında saklamış. Bıçağı annemin kalbine doğru sallamış. Babasını çok seviyordu. Babası öldükten sonra sinir hastası oldu. Köydeyken de bazen böyle yapıyordu ama vurmuyordu. Suriye’den geldik biz. Sokağa çıkıp bağırıyordu” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
İlkokul öğrencisinde koronavirüs çıktı! 13 öğrenci karantinaya alındıİlkokul öğrencisinde koronavirüs çıktı! 13 öğrenci karantinaya alındı
Dondurma paketini açınca hayatının şokunu yaşadıDondurma paketini açınca hayatının şokunu yaşadı
1/
En Çok Okunan Haberler
Kritik faiz kararı açıklandı
Kritik faiz kararı açıklandı
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Ayrılığı twerk yaptığı videoyla duyurdu
Ayrılığı twerk yaptığı videoyla duyurdu
TIR'a çarpan otomobil takla attı!
TIR'a çarpan otomobil takla attı!
Muharrem İnce'den olay yaratan fotoğrafa sert tepki!
Muharrem İnce'den olay yaratan fotoğrafa sert tepki!
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
Osmaniye’de ilkokul öğrencisinde koronavirüs çıktı! 13 öğrenci karantinaya alındı
İlkokul öğrencisinde koronavirüs çıktı! 13 öğrenci karantinaya alındı
Otobüste taciz skandalında yeni gelişme: Muavin tutuklandı
Otobüste taciz skandalına tutuklama
22 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
22 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan cezaevindeki şüpheli ölümle ilgili açıklama: Asılı halde bulundu
Cezaevinde şüpheli ölüm! Başsavcılık'tan açıklama
Yeni doğan bebeğini çöpe atan anne serbest bırakıldı
Yeni doğan bebeğini çöpe atan anne serbest bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
Erdoğan'dan kritik görüşme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.