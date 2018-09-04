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Görme engelli adam vincin altında kaldı

İLGİNÇ HABERLER  | 04.09.2018 23:06 | Son Güncelleme

Çin'de yaşanan kazada vinç sürücüsü, görme engelli adamı ezdi. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Çin'de yaşanan olayda, vinç sürücüsü, görme engelli adamı ezdi. Vinç sürücüsü geri geldiği sırada görme engelli adamı fark edemedi ve ezdi. Sürücü, vincin altında kalan adamı fark edince hemen araçtan inerek görme engelli adamı aracın altından çıkardı. O anlar güvenlik kameraları tarafından böyle görüntülendi.

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