Görme engelli adam vincin altında kaldı

Çin'de yaşanan olayda, vinç sürücüsü, görme engelli adamı ezdi. Vinç sürücüsü geri geldiği sırada görme engelli adamı fark edemedi ve ezdi. Sürücü, vincin altında kalan adamı fark edince hemen araçtan inerek görme engelli adamı aracın altından çıkardı. O anlar güvenlik kameraları tarafından böyle görüntülendi.

