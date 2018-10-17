Görme engelli Alman şarkıcı, Türkçe şarkı söylemek istiyor

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Görme engeline rağmen modellik yaparak biriktirdiği parayla hayalindeki albümü yapan ve adını dünyaya duyuran Alman şarkıcı Joana Zimmer, şimdi de Türk arkadaşı sayesinde ilgi duymaya başladığı Türkçe şarkılardan birini seslendirmek istiyor. Doğuştan görme engelli olmasına rağmen henüz küçük yaşlarda seslendirdiği şarkılarla ailesi ve arkadaşlarının beğenisini toplayan 35 yaşındaki Zimmer, popüler kulüplerde ve otellerde sahne alarak müzik dünyasına adımını attı. Bir yandan da modellik yaparak biriktirdiği parayla şarkılarını kaydeden Zimmer, dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Universal Music'in dikkatini çekti. Genç sanatçı, 2005 yılındaki ilk albümü "My Innermost" ile büyük bir çıkış yakaladı. Celine Dion ve Britney Spears gibi ünlü sanatçıların katkıda bulunduğu Zimmer'in bu albümü, Avrupa listelerinde ilk 5'te yer aldı. Bir yıl sonra çıkardığı "The Voice in Me" albümüyle de beğeni elde eden Zimmer, Alman müzik ödülleri ECHO'da "en iyi gelecek vadeden ulusal sanatçı" ile "en iyi ulusal kadın pop/rock sanatçısı" ödüllerini kazandı.

- "Önemli olan müziğimin herkese hitap etmesi" Bugüne kadar birçok albüme imza atan ve 2014 yılında ilk kitabı olan otobiyografisini yayımlayan sanatçı, 2. Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali'ne katılmak için geldiği kentte AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Zimmer, müziğin tüm toplumları bir araya getirecek en önemli unsurlardan olduğunu belirterek "Engellerle doğmuş veya sahip olmuş insanların böyle bir hayat yaşadıklarını belirli kitleye göstermek zorundayız." dedi. Yaptığı şarkılarla herkese ulaşmak istediğini aktaran Zimmer, "Benim için en önemli olan şey müziğimin herkese hitap etmesi. Müzik, artık eskisi gibi caz, pop gibi ayrılan bir parça değil. Müziği bir bütün, karışım gibi görüyorum. Yaptığım müziği de bu şekilde tanımlıyorum." ifadesini kullandı. - "Farklı ezgilere açığım" Zimmer, daha önce Türk müziğiyle ilgili çok bilgisi olmadığını, Türk olan yakın arkadaşı sayesinde son dönemlerde Türkçe şarkılara ilgi duymaya başladığını anlattı. Şarkılarına bir de Türkçe şarkı eklemeyi istediğini söyleyen Zimmer, "Farklı ezgilere açığım. Önümüzdeki senelerde bana imkan tanınırsa bir Türkçe şarkı seslendirmeyi veya Türk bir sanatçıyla sahneye çıkmayı isterim. Türkiye'de halk müziği olduğu kadar yeni tür müziklerin olduğunu fark ettim. Bu da ilgimi çekti." diye konuştu.