Görme engelli Alman şarkıcı, Türkçe şarkı söylemek istiyor

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Görme engeline rağmen modellik yaparak biriktirdiği parayla hayalindeki albümü yapan ve adını dünyaya duyuran Alman şarkıcı Joana Zimmer, şimdi de Türk arkadaşı sayesinde ilgi duymaya başladığı Türkçe şarkılardan birini seslendirmek istiyor.

Doğuştan görme engelli olmasına rağmen henüz küçük yaşlarda seslendirdiği şarkılarla ailesi ve arkadaşlarının beğenisini toplayan 35 yaşındaki Zimmer, popüler kulüplerde ve otellerde sahne alarak müzik dünyasına adımını attı. Bir yandan da modellik yaparak biriktirdiği parayla şarkılarını kaydeden Zimmer, dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Universal Music'in dikkatini çekti.

Genç sanatçı, 2005 yılındaki ilk albümü "My Innermost" ile büyük bir çıkış yakaladı. Celine Dion ve Britney Spears gibi ünlü sanatçıların katkıda bulunduğu Zimmer'in bu albümü, Avrupa listelerinde ilk 5'te yer aldı. Bir yıl sonra çıkardığı "The Voice in Me" albümüyle de beğeni elde eden Zimmer, Alman müzik ödülleri ECHO'da "en iyi gelecek vadeden ulusal sanatçı" ile "en iyi ulusal kadın pop/rock sanatçısı" ödüllerini kazandı.