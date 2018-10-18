Görme engelli arkadaşların yollarını müzik aydınlatıyor

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te görme engelli 15 yaşındaki iki öğrenci, müzik yetenekleriyle güzel sanatlar lisesini kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Doğumdan sonra yapılan yanlış tedavi sonucunda görme yetilerini kaybeden Göktuğ Arin (15) ile Bayram Şivka (15), karanlık dünyalarına müzikle ışık tutuyor. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan, darbuka ve org çalan iki arkadaş, GAP Görme Engelliler Okulundaki müzik öğretmenlerinin de desteğiyle yetenek sınavına girdi. Alanlarında uzman 5 kişilik bir jürinin önünde yeteneklerini sergileyen Göktuğ Arin ve Bayram Şivka, sınavı başarıyla geçerek GTO Güzel Sanatlar Lisesinin ilk görme engelli öğrencileri oldu. 9. sınıf öğrencisi Arin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgisinin olduğunu, parmaklarıyla sürekli ritm tuttuğunu, bunu gören ailesinin de kendisine 5-6 yaşlarındayken darbuka aldığını söyledi. O günden beri darbuka çaldığını ve kendisini sürekli geliştirdiğini anlatan Arin, GAP Görme Engelliler Okulu'ndaki müzik öğretmeninin yönlendirmesiyle güzel sanatlar lisesine gitmeye karar verdiğini belirtti. Arin, "Sınava hazırlanırken ailem ve öğretmenim çok destek oldu. Ayrıca kursa gittim, çok çaba gösterdim. Kazanamayacağım için çok korkmuştum, ama şu an bu okulda olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Arin, ilkokul birinci sınıftan beri birlikte olduğu arkadaşı Bayram Şivka'nın da kendisiyle aynı okulda olmasının mutluluğunu da yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Ben okula başladığımda ilk Bayram'la tanışmıştım. Sonra epey samimi olduk, hiç ayrılmadık.O da ben de müzikçiyiz. 8 yıldır birlikteyiz. Bayram'la yine aynı okula gittiğim için çok mutluyum. Sınavda da beraberdik. Ben onu yalnız bırakmadım, o da beni yalnız bırakmadı." Arin, yeni okulundaki arkadaşlarıyla da iyi anlaştığını, öğretmenlerden öğrencilere kadar herkesin kendilerine rehberlik ettiğini, hiç yalnız bırakmadıklarını dile getirerek bundan sonra ney çalmayı öğrenmek ve gelecekte de müzik öğretmeni olmak istediğini vurguladı. - "Görme engellilere müziği öğretmek istiyorum" Müziğe ilgisinin erken yaşlarda başladığını anlatan Bayram Şivka da bunu fark eden ailesinin kendisine bir org aldığını belirtti. Boş zamanlarında sürekli org çaldığını ve kendisini geliştirdiğini ifade eden Şivka, arkadaşı Göktuğ ile güzel sanatlar lisesine gitmeye karar verdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bunun için sınava hazırlanmaya başladık. İlk başlarda çok zorlandım, heyecanlandım. Sınava hazırlanırken kazanamamaktan korkuyordum. Hocamızın emekleriyle sınava girdik ve Göktuğ ile beraber kazandık. Onun da yanımda olması beni çok mutlu ediyor. İnşallah bu 4 sene içerisinde müzikte daha da ilerleyeceğiz. Müzik öğretmeni olup, bizim gibi görme engellilere müziği öğretmek istiyorum." Göktuğ Arin'in annesi Hülya Arin, oğlunun okula başladığı günden bu yana konservatuvarda okumak istediğine dikkati çekti. Yetenek sınavlarına hazırlanırken ön yargılarla karşılaştıklarını dile getiren anne Arin, "Oğlum, güzel sanatlar lisesini duyunca sınavlara girmek istedi. Görme engelli olduğu için 'Yapamaz' diyenler oldu. Ama biz, 'Kaybedecek bir şeyimiz yok, deneyeceğiz.' dedik ve hazırlandık. Yılmadık, çünkü oğlumun hayaliydi. Anne ve babası olarak onun her zaman arkasındaydık. Allah’ın izniyle oğlum da Bayram da kazandılar." dedi. Anne Arin, oğlu liseye başladığında tereddütler yaşadığını ifade ederek, şunları kaydetti: