Görme engelli avukat ön yargıları aştı

Bazı adliye binalarında görme engelliler için işaret levhaları olmaması nedeniyle sorunlar yaşadığını ifade eden Mehmet Emre Kalaycı, “En başından bu yana zorlu bir eğitim hayatım oldu, diğer öğrenci arkadaşlarımız bir emek verirken, ben üç emek verdim. İlk başta yatılı körler okulunda eğitim aldıktan sonra, eğitimci bir aileden geldiğim için annemin görev yaptığı bir okulda kaynaştırmalı eğitime katıldım. Orada ilköğretimi tamamladıktan sonra lise sürecini tamamladım. Daha sonra üniversite sınavına girdim bu sınavda engelli ek yerleştirme puanı almaksızın Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni birincilikle kazandım. Bu fakülteyi 4 yılda bitiren sınırlı sayıda öğrenciden biri oldum ve 10 yıldır da mesleğin içerisindeyim“ dedi.

Kocaeli Barosu Engelli Hakları Komisyonu olarak adliyenin içerisini engelsiz hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Kalaycı, "Bundan 2-3 sene öncesine kadar elbette bir yeri bulmakta zorlanıyordum, şu an burada bu sorun düzeldi. Ama Türkiye’deki birçok adliyede bu sistem yok. İlimizdeki Gebze Adliyesi’nde bile bu sistem yok. Sesli veya kabartmalı bir uyaran olmadığı için oralarda tek başıma bir yeri bulmakta çok zorluk çekiyorum. Yetkililerin daha dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.

'MÜVEKKİLLERİM BENİ İLK GÖRDÜKLERİNDE 'AVUKAT KİM?' DİYOR'

Kalaycı adliyede yaşadığı sorunların yanında bazı müvekkillerinin kendisine ön yargıyla yaklaştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Mahkeme dosyalarını maalesef tamamen elektronik ortamda okumak zorundayım, görsel sıkıntılar yaşadığım durumlar oluyor, ama elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyorum. Müvekkillerim beni ilk gördüklerinde ‘Avukat kim?’, ‘Avukata siz mi yönlendireceksiniz?’ ya da ‘Avukata anlatsam daha iyi olur’ şeklinde beni avukat olarak görmeme ya da anlatmak istememe tarzında bir tavırları oluyor. Sonrasında ben onları dinleyip, çözüm bulduğumda daha da anlatmak istiyorlar, hatta akraba, eş ve dostlarına öneriyorlar. Tanımadığım birçok insana bu şekilde dokunmuş, yardım etmiş oluyorum."