Görme engelli baba kapıcılık yaparak engelli çocuklarına bakıyor

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'da geçirdiği iş kazası sonrası görme bozukluğu yaşayan Zeynal Ataş, doğuştan engelli iki çocuğu ile yaşam mücadelesi veriyor.

Varlık Mahallesi TOKİ Konutları'nda oturan baba Ataş, 8 yıl önce 7 katlı inşaatta sıva işinde çalışırken dengesini kaybedip düştü.

Yaşadığı iş kazası sonrası yüzde 32,2 görme bozukluğu yaşayan Ataş, ailesinin geçimini sağlayıp engelli çocuklarına bakıyor.

Zeynal Ataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evli ve 5 çocuğunun olduğunu ve çocuklarından ikisinin doğuştan bedensel engelli ve down sendromlu olduğunu söyledi.

Ailesinin geçimini sağlamak için hayat mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Ataş, "Çocuklarımın geçimini sağlamak için mücadelemi sürdürmek zorunda kaldım. Şu anda yaşadığım binanın kapıcılığını yapıyorum. Kimseye muhtaç olmadan geçimimi sağlıyorum." dedi.

- "Çocuklarımı hayata kazandırmak için elimden geleni yapıyorum"

Ataş, işten kalan zamanlarda çocuklarıyla ilgilendiğini dile getirerek, "Çocuklarımla oyun oynuyorum. Mahalledeki çocuklar, benim çocuklarımın engeli olmasına rağmen onların yanlarından bir an olsun ayrılmıyor. Çocuklarımı hayata kazandırmak için elimden geleni yapıyorum. Çocuklarımdan ikisi şu an için işsiz. Onların iş sahibi olmaları için elimden geleni yapıyorum. Bir kız çocuğum da okula gidiyor. Onu da inşallah okutacağım. " diye konuştu.