Görme engelli bireylerden Spil Dağı’na tırmanış

Manisa’da görme engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak isteyen görme engelli 15 kişi, profesyonel dağcıların eşliğinde Spil Dağı Milli Parkı’na yürüyüş gerçekleştirdi. Görme engellilere eşlik eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri de, görme engellileri anlayabilmek için gözlerini kapatarak tırmanış yaptı. Manisa’da görme engelliler tarafından yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Spil Dağı Milli Parkı’na tırmanış etkinliği gerçekleştirildi. Türk Kızılayı Manisa Şubesi tarafından bu yıl 2.’si gerçekleştirilen tırmanışa 6 Nokta Körler Derneği üyesi 15 görme engelli, profesyonel dağcılar ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türk Kızılayı gönüllüsü öğrenciler katıldı. Profesyonel dağcıları aratmayan görme engelliler, yaklaşık 2 kilometrelik zorlu parkurda ter döktü. Tırmanışta görme engellilere eşlik eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türk Kızlayı gönüllüsü öğrenciler de gözlerini kapatarak görme engellilerle empati kurdu.

"Ormanda yürümek şehirde yürümekten daha kolay"

Görme engellilerin şehirde yürümelerinin doğada yürümelerinden daha zor olduğunu belirten Türk Kızılayı Manisa Şubesi Genel Hizmet Yöneticisi İbrahim Zavlak, "Türk Kızılayı doğal afetler dışında sosyal faaliyetler de yapıyor. Biz geçen yıl 6 Nokta Körler Derneği ile ormanda bir patikada yürüyüş yapmıştık. Bu yıl 2.’sini yapıyoruz. Amacımız görme engellilerin yaşadıkları sıkıntıları gösterebilmek. Ormanda yürümek şehirde yürümekten daha kolay. Şehirde görme engellilerin yaşadığı sıkıntıları anlatmaya çalıştık. Arabaları kaldırımlara park ediyoruz. Görme engelliler arabalara çarpabiliyorlar. Her türlü engelli şehirde koyuyoruz. Doğal ortamda daha rahat yürüyebiliyoruz. Ayrıca Türk Kızılayından gözlerini kapatıp yürüyüşe katılacak arkadaşlarımız da var" dedi.

Yaklaşık 1,5 kilometrelik rahat bir parkur olduğunu söyleyen Manisa Spil Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Emre Akgün, etkinliğin bu yıl 2.’sini düzenlediklerini belirtti.

Bastonlarıyla yola koyulan görme engelliler refakatçileri eşliğinde zorlu parkuru aştı.