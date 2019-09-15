HABER

Görme engelli bireylerle birlikte bisiklet sürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 21:01 | Son Güncelleme

 İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sürdürülebilir ulaşım politikalarını desteklemek için İzmir'de engelli hakları alanında faaliyet yürüten Eşpedal Derneği ile birlikte pedal çevirdi.

Görme engelli bireylerle birlikte bisiklet sürdüler

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sürdürülebilir ulaşım politikalarını desteklemek için İzmir'de engelli hakları alanında faaliyet yürüten Eşpedal Derneği ile birlikte pedal çevirdi.
Eşpedal Derneği'nin 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında engelli ve engelsiz bireylerin yol arkadaşlığı için iki kişilik bisiklet (tandem) etkinliği düzenledi. Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Başkan Tunç Soyer ve Eşpedal Yönetim Kurulu Başkanı Saldıray Altındağ iki kişilik bisikletlerle İzmir Konak Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar pedal çevirdi.
AB Türkiye Delegasyonu Basın Enformasyon ve İletişim Birimi Başkanı Maria Kanellopoulou da bisiklet kortejinde yer aldı. Başkan Tunç Soyer'e teşekkür eden Eşpedal Yönetim Kurulu Başkanı Saldıray Altındağ, engelli bireyler ile engelsiz bireyler arasındaki mesafeleri birlikte pedallayarak aşan bir dernek olduklarını söyledi. Altındağ, etkinliğin, tandem olarak adlandırılan ve iki kişinin eşgüdüm içinde bisiklet kullanması amacıyla tasarlanan bu bisikletlerle görme engelli bireylerin bisiklet sürmesi fikrinden ortaya çıktığını anlattı. Altındağ, "Bisiklet kullanım kabiliyeti yüksek ve sorumluluk sahibi bisikletçi dostlarımız ile görme engelli arkadaşlarımızı, derneğimiz bünyesinde bulunan tandem bisikletler üzerinde buluşturarak şehir içi ve şehirlerarası turlar düzenliyoruz. Kamplı turlar gerçekleştirerek doğayı birlikte deneyimliyoruz" diye konuştu.
Başkan soyer ise böyle etkinliklerin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "En kısa zamanda daha geniş kapsamlı bir etkinlik düzenleyeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Görme engelli bireylerle birlikte bisiklet sürdülerGörme engelli bireylerle birlikte bisiklet sürdülerGörme engelli bireylerle birlikte bisiklet sürdüler

PARTNERSon yılların yükselen trend saç rengi bebek sarısı ve bebek kumralıSon yılların yükselen trend saç rengi bebek sarısı ve bebek kumralı
Sinop’ta SoloTürk’lü Harf İnkılabı kutlamasıSinop’ta SoloTürk’lü Harf İnkılabı kutlaması
Şehir merkezindeki derede off-road yaptılarŞehir merkezindeki derede off-road yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Böyle seslendiler: Ey İmamoğlu!..

Böyle seslendiler: Ey İmamoğlu!..

Ünlü oyuncu onun yerine geliyor! Provalara başladı

Ünlü oyuncu onun yerine geliyor! Provalara başladı

Bomba iddia! Yaşar İpek, trans bireyle ilişki yaşadı'

Bomba iddia! Yaşar İpek, trans bireyle ilişki yaşadı'

Korkunç! Yanlışlıkla kendi başını kesti

Korkunç! Yanlışlıkla kendi başını kesti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Son dakika: Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

HDP il binası önünde eylem yapan aile sayısı 34 oldu

Ceylan'ın annesi de eyleme katıldı

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Otobüs terminalinde yakalandılar!

Polisin dikkati yakalattı

Gezgin Fatih Koparan'a dükkanının önünde sopalı saldırı

Ünlü gezgine sopalı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.