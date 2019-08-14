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Görme engelli Ceren'in Kur'an okuma azmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 19:34 | Son Güncelleme

Almanya’nın Duisburg kentinde yaşayan görme engelli 13 yaşındaki Ceren Taşkıran, Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi

BERLİN (AA) - Almanya’nın Duisburg kentinde yaşayan görme engelli 13 yaşındaki Ceren Taşkıran, Braille alfabesiyle hazırlanan Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi.

Doğuştan görme engelli olan Ceren Taşkıran azim ve kararlılıkla sürdürdüğü bir yıllık eğitimin ardından Kur'an-ı Kerim okumayı başardı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Meiderich Hacı Bayram Camisi din görevlisi ve eğitmen Havva Öztürk, bir kişinin, görme engelinin bulunmasının bir şeyleri başarabilmesine engel olmadığını belirterek, "Ceren, Kur'an-ı Kerim öğrenmek için çok hevesli ve azimliydi. Bir yıl gibi bir sürede Kur'an okumayı öğrendi." dedi.

Öztürk, Taşkıran'a özel ders verdiklerini, birlikte tekrar yapıp okuduklarını ifade etti.

Taşkıran ise Kur'an okudukça huzur bulduğunu, onun için kutsal kitabı okumayı çok sevdiğini ifade ederek, "Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek en büyük hayalimdi. Bu hayalime ulaşmak için çok çalıştım. Şimdi de hedefim Kur'an'ı hatmetmek." diye konuştu.

Meiderich DİTİB Hacı Bayram Camisi yönetimi, Ceren Taşkıran’a başarısından dolayı Braille alfabesiyle hazırlanmış 6 ciltten oluşan Kur'an-ı Kerim hediye etti.

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