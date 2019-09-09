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Görme engelli Ceyda'nın, Haluk Levent ile sahne hayali

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 11:56 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de doğuştan görme engelli Ceyda Çınar (16), müziğe olan yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Görme engelli Ceyda'nın, Haluk Levent ile sahne hayali

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de doğuştan görme engelli Ceyda Çınar (16), müziğe olan yeteneğiyle dikkat çekiyor. Küçük yaşlarda sosyalleşmekte güçlük çeken ancak 6 yıl önce tanıştığı gitarla hayatının değiştiğini ifade eden Çınar, "Müzik benim gören gözüm, duyan kulağım oldu" dedi. İhtiyaç sahiplerine yardım etmesi nedeniyle en sevdiği sanatçının Haluk Levent olduğunu belirten Çınar, hayalinin şarkıcıyla sahneye çıkıp şarkı söylemek olduğunu söyledi.
Denizli'de yaşayan Ceyda Çınar, görme engelli olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlarda sosyalleşmekte güçlük çeken Çınar, 6 yıl önce Denizli Görme Engelliler İlkokulu'ndaki bir öğretmeni sayesinde gitar ile tanıştı. Notaları öğrendikten sonra yavaş yavaş gitar çalmaya başlayan Çınar'ın içerisindeki müzik sevgisi giderek arttı. Çevresiyle iletişimini müzik sayesinde güçlendiren Çınar, ailesinin de desteğiyle özel gitar kursları alarak kendini geliştirmeyi başardı. Söylediği şarkılarla çevresinin beğenisini kazanan Çınar, Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği çeşitli organizasyonlarda sahne alarak şarkılarını söyleme fırsatı buldu.
'GİTARIMI ELİME ALINCA DÜNYALAR BENİM OLUYOR'
Gitarı ile müzik yapmanın hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu dile getiren Çınar, "Müzik ile görme engelliler okulunda tanıştım. Zamanımın büyük bir bölümü müzik ile geçiyor. Gitarımı elime alınca dünyalar benim oluyor. Şarkılarımı söyleyince çok mutlu oluyorum. Müzik sosyalleşmemde katkı sağlıyor. Müziği çok seviyorum. Şarkılarımı duyanlar sahneye çağırmaya başladılar. Şarkı söylerken kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.
'MÜZİK BENİM GÖREN GÖZÜM'
Hayalinin şarkıcı Haluk Levent ile sahneye çıkmak olduğunu belirten görme engelli Çınar, "İnsanlara şarkılarımı söylemek çok hoşuma gidiyor. Ben hayatımı tamamen müzik üzerine kurmak istiyorum. İleride müzik öğretmenliği okumak ya da konservatuvara gitmek izliyorum. Müzik benim gören gözüm, duyan kulağım. Beni ayakta tutan şey diyebilirim. En çok sevdiğim şarkıcı Haluk Levent. O, benim gibi engelli insanlara ve yardıma ihtiyaç duyanlara el uzatıyor. Onunla tanışmayı ve sahneye çıkıp birlikte şarkı söylemeyi çok isterim" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Görme engelli Ceyda'nın, Haluk Levent ile sahne hayaliGörme engelli Ceyda'nın, Haluk Levent ile sahne hayaliGörme engelli Ceyda'nın, Haluk Levent ile sahne hayaliGörme engelli Ceyda'nın, Haluk Levent ile sahne hayali

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