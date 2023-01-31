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  4. Görme engelli çift İstanbul Boğazı’na düştü! Çığlıkları duyan koşup geldi…

Görme engelli çift İstanbul Boğazı’na düştü! Çığlıkları duyan koşup geldi…

31.01.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı’nın Emirgan Sahili bölgesinde görme engelli bir çift önlerindeki merdiven boşluğunu fark edemeyince denize düştü. Vatandaşlar çığlıklara koşup kurtardı. Banka oturtulan çift uzun süre kendine gelemedi.

Görme engelli çift İstanbul Boğazı’na düştü! Çığlıkları duyan koşup geldi…

Emirgan Sahili’nde görme engelli çift, yürüdüğü esnada merdiven boşluğunu fark edemeyince birlikte denize düştü. Yardım seslerini duyan vatandaşların kurtararak banka oturttuğu çift uzun süre kendine gelemedi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Sarıyer Emirgan Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü arkadaş olan görme engelli çift, sahilde yürümeye başladı. Bir süre sonra çift önlerindeki merdiven boşluğunu fark edemeyince birlikte denize düştü. Çiftin yardım seslerini duyan sahildeki vatandaşlar onların yardımına koştu.

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GÖRME ENGELLİ ÇİFTİ VATANDAŞLAR KURTARDI

Vatandaşların seferber olduğu olayda, önce genç kadın ardından da erkek arkadaşı denizden çıkartıldı. Sırılsıklam olan iki arkadaş ardından da banka oturtuldu. Neye uğradığını şaşırsan çift olayın şokunu uzun süre atlatamazken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. Çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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