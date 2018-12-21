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Görme engelli çocuk, kendilerine özel yola park eden araca çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 15:12 | Son Güncelleme

ORDU'nun Fatsa ilçesinde görme engelli bir çocuğun, görme engelliler için yapılan yola park edilen bir araca başını çarptığı ana ait görüntü, sosyal medyada büyük tepki çekerken, Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şube Başkanı Selma Gülseren, vatandaşlar ve sürücülerden daha duyarlı olmalarını istedi.

Görme engelli çocuk, kendilerine özel yola park eden araca çarptı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Fatsa ilçesinde görme engelli bir çocuğun, görme engelliler için yapılan yola park edilen bir araca başını çarptığı ana ait görüntü, sosyal medyada büyük tepki çekerken, Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şube Başkanı Selma Gülseren, vatandaşlar ve sürücülerden daha duyarlı olmalarını istedi.
Fatsa'da bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, görme engelli bir çocuk kaldırım üzerinde görme engelliler için yapılan yoldan yürüyüyor. Ancak kaldırım üzerine park edilen bir araca başını çarpıyor. Sosyal medyada yayınlanan görüntü, üzerine binlerce takipçi aracı sürücüsüne tepki yağdırırken, Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şube Başkanı Selma Gülseren bu tür vakaları Türkiye'nin her yerinde gördüklerini, zabıtanın kaldırım işgaline yönelik cezai işlem uygulamasına rağmen, yine de bildik görüntülerle karşılaştıklarını söyledi.
Özellikle araç sürücülerinden ve kaldırım işgali yapan esnaftan daha duyarlı davranmalarını isteyen Gülseren, "İnsanlarımız bu konuda çok duyarsız. Kaldırım işgalleri çok muzdarip olduğumuz durum. Tüm Türkiye'de bunu görüyoruz. İnsanlarımızdan duyarlılık bekliyoruz, bu konuya çok önem vermeleri gerekir. İnsanlar, esnaf kaldırımları işgal ediyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım" dedi.
Görme engelli Deniz Uzun da, vatandaşların daha duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı. Uzun, "Ben sıfır görme engelliyim. Ordu'da gerçekten engelliler olarak zor durumlar yaşıyoruz. İnsanlarımız empati yapmıyorlar. Görme engelli ve tekerlekli engellilerimize karşı daha duyarlılık bekliyoruz" diye konuştu.

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Görme engelli çocuk, kendilerine özel yola park eden araca çarptıGörme engelli çocuk, kendilerine özel yola park eden araca çarptıGörme engelli çocuk, kendilerine özel yola park eden araca çarptıGörme engelli çocuk, kendilerine özel yola park eden araca çarptı

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