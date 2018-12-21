Görme engelli çocuk, kendilerine özel yola park eden araca çarptı (2)

'YAYA KALDIRIMINA ARAÇ PARK ETMESİNLER'

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, görme engelliler için yapılan sarı kabartmalı yürüyüş yoluna park edilen araca başını çarptığı görüntüleriyle gündeme gelen görme engelli çocuğun, Murat Yeniyıldız (14) olduğu ortaya çıktı. Fatsa'ya bağlı Sakarya Mahallesi'nde ailesi ile birlikte oturan Yeniyıldız, yaya kaldırımına park edilen araçlar nedeniyle yürümede zorluk çektiklerini anlattı. Yeniyıldız, "O gün sarı çizgide yürüyordum. Bir anda araca başımı çarptım. Bu tür araç parkları ile çok karşılaşıyorum. Lütfen, yaya kaldırımına araç park etmesinler" dedi.

Anne Emine Yeniyıldız ise olayı 'mizansen' olarak değerlendirenler olduğunu belirterek, bunun doğru olmadığını söyledi. Otomobilin yola park edildiğini dile getiren Yeniyıldız, "Oğlumla birlikte yürüyorduk. Çizgi takibi yürüyüşü yapıyorduk. Oğlum kendisi yürümeye çalışırken bir anda önündeki aracı fark edemedi. Başını otomobile çarptı. Bir komşumuzda görüntülemiş, sosyal medyada paylaşmış. Bu durumlarla sık sık karşılaşıyoruz. Park edilen araçlar nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz. Sürücülerin daha dikkatli ve duyarlı olmalarını istiyoruz. Bunlar maalesef her zaman oluyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI



