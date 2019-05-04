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Görme engelli çocuklar kazanımlarını sergiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 15:36 | Son Güncelleme

Gören Kalpler Görme Engelliler Eğitim Merkezi'nde eğitim alan görme engelli çocuklar, geleneksel olarak düzenlenen yıl sonu etkinliğinde dans ve müzik gösterisi sundu - Gören Kalpler Eğitim Derneği Başkanı Erol Sayyıdan: "Görme engelli çocukların eğitimle neler başarabildiğini toplumun görmesini istiyoruz"

Gören Kalpler Görme Engelliler Eğitim Merkezi'nde eğitim alan görme engelli çocuklar, düzenlenen yıl sonu etkinliğinde dans ve müzik gösterileri yaptı.

Gören Kalpler Görme Engelliler Eğitim Derneğince, Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunda bu yıl 7'ncisi düzenlenen etkinliğe, görme engelli çocukların aileleri ve gönüllüler katıldı.

Gören Kalpler Eğitim Derneği Başkanı Erol Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahne gösterilerinin 5 aylık bir emeğin ürünü olduğunu ve sahneye çıkarak alkışlanan çocukların öz güvenlerinin arttığını söyledi.

Bu eğitimi çok önemsediklerini vurgulayan Sayyıdan, "Ailelerine doğru mesajlar vermeye, çocuklarına daha çok sahip çıkmaları gerektiğinin bilincini aşılamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı sahnede görmek, çok büyük bir mutluluk. Hele bir yaşında eğitime başlayan çocuklarımız müthiş gelişim gösteriyorlar. Görme engelli çocukların eğitimle neler başarabildiğini toplumun görmesini istiyoruz." diye konuştu.

Sayyıdan, engellilerin kabul görmek istediğinin altını çizerek, "Eğer toplum, engelliler konusunda doğru bilinçlenmeye sahip olursa sorunlarımızın azalacağına inanıyoruz. Sokağa çıktığında engelli bir bireyi tanıyan, onu yadırgamayan, ötelemeyen, ona nasıl yardımcı olacağını bilen bir toplum olursak bizim çocuklarımız çok daha mutlu olacaklar. Biz burada aslında bu bilinci de aşılamaya çalışıyoruz. O yüzden herkesi buraya davet ettik." dedi.

Gösterileri gelecek yıl Altınpark'ta yapmayı planladıklarını belirten Sayyıdan, "Seneye açık bir alanda binlerce, 10 binlerce insan etkinliğimizi izlesin istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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