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Görme engelli Evelina'nın paten tutkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

Doğuştan görme engelli 9 yaşındaki Evelina Eksilmez, engeline meydan okuduğu paten tutkusuyla etrafında takdir topluyor - Evelina'nın annesi Viktorya Eksilmez: - "Çocuğumuz aldı eline pateni, bir giydi ve bir daha da bırakmadı. Görme engeli olduğu için patenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyordu. Sadece sesini duyuyordu" - "Allah onların bir tarafından alıyor ama öbür taraftan çok daha iyi yetenekler veriyor"

MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Doğuştan görme engelli 9 yaşındaki Evelina Eksilmez, paten tutkusuyla engeline meydan okurken çevrenin de takdirini topluyor.

Rus anne ve Türk babanın çocuğu olarak 2010 yılında dünyaya gelen Evelina'nın, 8 aylıkken görme engeli tespit edildi.

Eksilmez ailesi, kızlarının karanlık dünyasını aydınlatmak için seferber oldu ancak bir çare bulamadı. Durumu kabullenen Eksilmez ailesi, kızlarının hayata katılması için ona her zaman destek oldu.

İlkokulu ailesinin yanında, Samsun'da tamamlayan Evelina, Karadeniz Bölgesi'nde durumuna özel ortaokul bulunmadığı için Ankara'da, Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulunda eğitimine devam ediyor.

Rize'de iken ablasının kullandığı patenin sesini duyan ve patene merak salan Evelina, bundan hem keyif aldı hem de ortaya koyduğu performansla ailesinin yüzünü güldürdü.

- "Doğuştan yetenekli"

Evelina'nın annesi Viktorya Eksilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2004'te Türk eşiyle evlendiğini ve 3 çocukları olduğunu belirtti.

Eşininin 2 yıl önce akciğer kanserinden hayatını kaybettiğini ifade eden Eksilmez, çocuklarıyla Türkiye'de yaşamaya devam ettiklerini anlattı.

Evelina'nın oldukça yetenekli olduğunu vurgulayan Eksilmez, "Evde patenimiz varken çocuğumuz aldı eline pateni, bir giydi ve bir daha da bırakmadı. Görme engeli olduğu için patenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyordu. Sadece sesini duyuyordu. Anneannesi ablasına paten hediye etti. Daha sonra Evelina kullanmaya başladı. Allah onların bir tarafından alıyor ama öbür taraftan çok daha iyi yetenekler veriyor. Ben buna çok inanıyorum. Kızıma güveniyorum. İnanıyorum ki o bu alanda Türkiye'nin birincisi olacak." dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde görme engelliler için ortaokul bulunmadığını ifade eden Eksilmez, sözlerine şöyle devam etti:

"Benim kızım zaten çok yetenekli. Onun yetenekleri dört yaşından beri belirgin oldu. Çocuğumun okuma isteğini gördüm ve 5 yaşında Rize'de işitme engelliler okuluna kaydını yaptırdım. Birinci ve ikinci sınıfını orada bitirdi. Daha sonra Samsun'a taşındık. Orada da 3 ve 4'üncü sınıfı bitirdi. Karadeniz Bölgesi'nde görme engelliler için ortaokulumuz olmadığı için de Ankara'yı Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulunu seçtik. Kızımızın okumasına devam etmesini istiyoruz."

- "Engelli çocuğa sahip olan aileler asla ve asla korkmasın"

Engelli çocukları olan ailelerin asla korkmaması gerektiğini belirten Eksilmez, "'Aman düşecek, aman o olacak' gibi şeyler söylemesinler. Düşer, kalkar, biz böyle büyüdük, böyle biliyoruz ve çocuklarımız böyle ayakta durmayı öğreniyor." diye konuştu.

Evelina'nın yatılı okuyacağını, eğitimi için bunun gerekli olduğunu ifade eden Eksilmez, şunları kaydetti:

"Biliyorum, bir tarafta acı oluyor ama diğer tarafta çocuğumun geleceği için bu ayrılığa katlanıyorum. Sonuçta anne-babalar her zaman yanında olamayabiliyor. Devletimizin engelli çocuğu olan, eşi olmayan kişilere de yardım etmesini istiyoruz."

Evelina Eksilmez ise paten kaymayı çok sevdiğini anlattı. Ablasının yardımını dile getiren Evelina, "Ablam da bana yardım etmişti biraz. Paten kayarken tek ayağımı kaldırmayı da anneannem öğretti. Kedimiz Murka'yı ve yavrularını özleyeceğim, ailemi de özleyeceğim. Büyüyünce de veteriner olmak istiyorum. Çünkü hayvanları çok seviyorum. Burada da yüzmeyi öğrenmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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