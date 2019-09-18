Görme engelli Evelina'nın paten tutkusu

MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Doğuştan görme engelli 9 yaşındaki Evelina Eksilmez, paten tutkusuyla engeline meydan okurken çevrenin de takdirini topluyor. Rus anne ve Türk babanın çocuğu olarak 2010 yılında dünyaya gelen Evelina'nın, 8 aylıkken görme engeli tespit edildi. Eksilmez ailesi, kızlarının karanlık dünyasını aydınlatmak için seferber oldu ancak bir çare bulamadı. Durumu kabullenen Eksilmez ailesi, kızlarının hayata katılması için ona her zaman destek oldu. İlkokulu ailesinin yanında, Samsun'da tamamlayan Evelina, Karadeniz Bölgesi'nde durumuna özel ortaokul bulunmadığı için Ankara'da, Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulunda eğitimine devam ediyor. Rize'de iken ablasının kullandığı patenin sesini duyan ve patene merak salan Evelina, bundan hem keyif aldı hem de ortaya koyduğu performansla ailesinin yüzünü güldürdü. - "Doğuştan yetenekli" Evelina'nın annesi Viktorya Eksilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2004'te Türk eşiyle evlendiğini ve 3 çocukları olduğunu belirtti. Eşininin 2 yıl önce akciğer kanserinden hayatını kaybettiğini ifade eden Eksilmez, çocuklarıyla Türkiye'de yaşamaya devam ettiklerini anlattı.

Evelina'nın oldukça yetenekli olduğunu vurgulayan Eksilmez, "Evde patenimiz varken çocuğumuz aldı eline pateni, bir giydi ve bir daha da bırakmadı. Görme engeli olduğu için patenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyordu. Sadece sesini duyuyordu. Anneannesi ablasına paten hediye etti. Daha sonra Evelina kullanmaya başladı. Allah onların bir tarafından alıyor ama öbür taraftan çok daha iyi yetenekler veriyor. Ben buna çok inanıyorum. Kızıma güveniyorum. İnanıyorum ki o bu alanda Türkiye'nin birincisi olacak." dedi. Karadeniz Bölgesi'nde görme engelliler için ortaokul bulunmadığını ifade eden Eksilmez, sözlerine şöyle devam etti: "Benim kızım zaten çok yetenekli. Onun yetenekleri dört yaşından beri belirgin oldu. Çocuğumun okuma isteğini gördüm ve 5 yaşında Rize'de işitme engelliler okuluna kaydını yaptırdım. Birinci ve ikinci sınıfını orada bitirdi. Daha sonra Samsun'a taşındık. Orada da 3 ve 4'üncü sınıfı bitirdi. Karadeniz Bölgesi'nde görme engelliler için ortaokulumuz olmadığı için de Ankara'yı Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulunu seçtik. Kızımızın okumasına devam etmesini istiyoruz."