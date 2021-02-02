HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Görme engelli gence akıl almaz dolandırıcılık

Görme engelli gence akıl almaz dolandırıcılık

02.02.2021 10:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta görme engelli üniversiteli genç, internetten 21 bin 500 liraya satmak için anlaştığı kişiye özel bilgisayarını kaptırdı.Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Burak Can Kabaardıç, daha iyi bir bilgisayar almak için internetten görme engelliler için tasarlanmış özel bilgisayarı 22 bin 500 liradan satışa çıkardı.

Kahramanmaraş’ta görme engelli üniversiteli genç, internetten 21 bin 500 liraya satmak için anlaştığı kişiye özel bilgisayarını kaptırdı.
Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Burak Can Kabaardıç, daha iyi bir bilgisayar almak için internetten görme engelliler için tasarlanmış özel bilgisayarı 22 bin 500 liradan satışa çıkardı. Kendisini, İstanbul’dan bir kişinin aradığını ve bilgisayarını satın almak istediğini söyleyen Kabaardıç, 21 bin 500 liraya anlaştıklarını belirtti. Bilgisayarı İstanbul’daki yakınına göndereceğini onlardan teslim alıp parasını ödemesi konusunda alıcıyla anlaştıklarını anlatan Kabaardıç, "Bilgisayarı satacağım kişiye, ‘ürünü İstanbul’daki tanıdığıma gönderdim, kendisinden teslim alacaksınız’ dedim. Bu vatandaş kargonun geldiği gün, kargo şubesine gidiyor ve bilgisayarı teslim alıp çıkıyor. Teslim alırken, İstanbul’daki tanıdığımı arayıp, ‘Cumartesi günü sizin evinize geldik ancak evinizde bulamadık. Şu anda kargo dağıtıma çıkacak ama telefonunuza gelen kodu söylemeniz gerekiyor’ diyor ve tanıdığım da hiç fark etmiyor. Kodu paylaşıyor bu vatandaş kargo şirketindeki çalışana söylüyor ve çalışan adamın kimliğini adını soyadını almadan, tutanak dahi tutmadan kargoyu teslim ediyor. Bu olay sonrası güvenlik kameraları falan da var zaten. Ben adli bütün başvurularımı yaptım yalnız süreç çok yavaş işliyor. Yetkililerin olayı hızlandırması ve el atmasını istiyorum. Çok mağdur bir durumdayım bilgisayarım olmadığı için uzaktan eğitim ve yapmam gereken ödevlerim var. Ve kargo şirketinin yaptığı sorumsuzluğun cezasını da görmesini istiyorum. Çünkü bir kod ile kargo teslim edilemez” dedi.
Dolandırıcılık olayı İstanbul’daki kargo şubesinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, elinde poşetle şubeye giren kapüşonlu kişi, yaptığı telefon görüşmelerinin ardından şubeye gelen bilgisayarı alıp ayrılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüneşle bağı olanlar el kaldırsınGüneşle bağı olanlar el kaldırsın
Muş'ta panik yaratan deprem!Muş'ta panik yaratan deprem!
Duha suresinin anlamı ve faziletiDuha suresinin anlamı ve fazileti
1/

En Çok Okunan Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'evden çıkmayın' uyarısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'evden çıkmayın' uyarısı

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ailesi haber alamadı, evde yüzü kanlar içinde bulundu

Ailesi haber alamadı, evde yüzü kanlar içinde bulundu

Kayseri'de 6 deprem!

Kayseri'de 6 deprem!

İşte Survivor'ın yeni yarışmacıları! Fenomen isim de katıldı

İşte Survivor'ın yeni yarışmacıları! Fenomen isim de katıldı

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Diğer Haberler

Son dakika! 87 ilaç geri ödeme listesine alındı

87 ilaç geri ödeme listesine alındı

İzmir'de sağanak yağış! 1 yıllık yağmurun yüzde 18’i bir gecede yağdı

1 yıllık yağmurun yüzde 18’i bir gecede yağdı

İSKİ su kesintisi 2 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 2 Şubat İSKİ su kesintisi listesi!

Elektrik kesintisi listesi 2 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

2 Şubat'ta İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Kayseri'deki depremde ineklerin paniği kamerada

İneklerin deprem korkusu! O anlar böyle görüntülendi

İSKİ açıkladı! İşte İstanbul'un barajlarında son durum

İSKİ açıkladı! İşte İstanbul'un barajlarında son durum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.