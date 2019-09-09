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Görme engelli gencin konservatuvar hayali

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 13:16 | Son Güncelleme

Denizli'de okulda tanıştığı gitarda gösterdiği yetenekle dikkati çeken 16 yaşındaki görme engelli Ceyda Çınar, gelecekte konservatuvara gitmeyi istiyor - Ceyda Çınar: - "Şarkı söylerken kendimi çok iyi hissediyorum. Müzik benim gören gözüm, duyan kulağım oldu" - "En sevdiğim sanatçı Haluk Levent. Benim gibi engelli insanlara ve yardıma ihtiyaç duyanlara el uzatıyor. Onunla tanışmayı ve sahneye çıkıp birlikte şarkı söylemeyi çok isterim"

DENİZLİ (AA) - Denizli'de okulda öğrendiği gitarı hayatının merkezine taşıyan 16 yaşındaki Ceyda Çınar, bu alandaki yeteneğini geliştirip, konservatuvara gitmeyi hedefliyor.

Doğuştan görme engelli Çınar, eğitim gördüğü özel bir okulda öğretmenlerinin yönlendirmesiyle 10 yaşında gitarla tanıştı.

Gitarda kendisini hızla geliştiren ve bu alanda yetenekli olduğu belirlenen Çınar, Merkezefendi Belediyesinin etkinliklerinde sahne almaya başladı.

Son olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde sahneye çıkarak izleyenlerin beğenisini kazanan Çınar, sanatçı Haluk Levent ile konser vermenin hayalini kuruyor.

Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatının gitarla tanıştıktan sonra değiştiğini, insanlara kendisini en iyi müzikle anlatabildiğini söyledi.

Hayatını tamamen müzik üzerine kurmak istediğini vurgulayan Çınar, gelecekte müzik öğretmenliği okumayı ve konservatuvara gitmek istediğini anlattı.

- Haluk Levent ile şarkı söylemek istiyor

Zamanının büyük bölümünün gitar çalmakla geçtiğine işaret eden Çınar, şöyle konuştu:

"Gitarımı elime alınca dünyalar benim oluyor. Müziği çok seviyorum. Şarkılarımı duyanlar sahneye çağırmaya başladı. Sahnede şarkı söylerken kendimi çok iyi hissediyorum. Müzik benim gören gözüm, duyan kulağım oldu. İnsanlara şarkılarımı söylemek çok hoşuma gidiyor. Beni ayakta tutan şey müzik diyebilirim. En sevdiğim sanatçı Haluk Levent. Benim gibi engelli insanlara ve yardıma ihtiyaç duyanlara el uzatıyor. Onunla tanışmayı ve sahneye çıkıp birlikte şarkı söylemeyi çok isterim."

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Anahtar Kelimeler:
gitar görme engelli Müzik Şarkı

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