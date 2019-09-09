Görme engelli gencin konservatuvar hayali

"Gitarımı elime alınca dünyalar benim oluyor. Müziği çok seviyorum. Şarkılarımı duyanlar sahneye çağırmaya başladı. Sahnede şarkı söylerken kendimi çok iyi hissediyorum. Müzik benim gören gözüm, duyan kulağım oldu. İnsanlara şarkılarımı söylemek çok hoşuma gidiyor. Beni ayakta tutan şey müzik diyebilirim. En sevdiğim sanatçı Haluk Levent. Benim gibi engelli insanlara ve yardıma ihtiyaç duyanlara el uzatıyor. Onunla tanışmayı ve sahneye çıkıp birlikte şarkı söylemeyi çok isterim."

