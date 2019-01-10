İSTANBUL (AA) - Görme engelli stand-up sanatçısı Hamza Demir, gösterileriyle hem izleyenleri güldürüyor hem de sosyal mesaj veriyor.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, doğuştan yüzde 90 görme engelli olan 25 yaşındaki Demir'in hayatı, 7 sene önce belediyenin Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda Braille alfabesini öğrenmesiyle değişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, ihmal nedeniyle eğitim hayatından uzak kaldığını belirterek, ortaokul ve liseyi açıktan bitirdiğini, şimdi ise İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Sosyoloji ve Atatürk Üniversitesi'nde ise Reklamcılık bölümlerini okuduğunu kaydetti.

Ayrıca, spor ve sanata yönelerek kendisini sosyal alanda da geliştirmeye başladığını ifade eden Demir, tiyatro, atletizm, judo, halter, dalış, tango ve bağlama kurslarına katıldığını aktardı.

Demir, kendini ifade etmek için gösteri sanatlarına yöneldiğinin altını çizerek, "Ön yargıları yıkabilmek için bir yerden başlamak lazım diye düşündüm ve stand-up yapmaya karar verdim. İlk önce Engelliler Sarayı'nda arkadaşlarıma gösteriler yaptım. Her gösteride bir tecrübe kazandım ve şimdi artık İstanbul genelinde özel programlarda ve etkinliklerde sahne almaya başladım." ifadelerini kullandı.