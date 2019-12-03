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Görme engelli Halil İbrahim, 30 yıldır gönüllü müezzin

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 10:01 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde doğuştan görme engelli Halil İbrahim Görgün (41), yaklaşık 30 yıldır köyündeki camide gönüllü olarak müezzinlik yapıyor.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde doğuştan görme engelli Halil İbrahim Görgün (41), yaklaşık 30 yıldır köyündeki camide gönüllü olarak müezzinlik yapıyor. Görgün, "Engelliyiz, diye bir köşeye çekilmemek lazım. Yapabildiğimiz işi yapmak lazım" dedi.
Sandıklı'ya bağlı Ürküt köyünde oturan görme engelli Halil İbrahim Görgün, küçük yaşlarda gitmeye başladığı camide okunan dualardan etkilenerek, Kur'an eğitimi almaya karar verdi. 10 yaşındayken, ilçe merkezindeki Kur'an kursunda duyma yetisiyle yaklaşık 1,5 yıl eğitim alan Görgün, köyündeki camide sela verip, ezan okumaya başladı. Örgün eğitim almayan Görgün, müezzinlikte ilerleyince bu işi meslek olarak yapmak istedi. 2000 yılında kadrolu müezzinlik yapmak için başvuran Görgün'ün karşısına diploma engeli çıktı. Müezzin olmaktan vazgeçmeyen Görgün, cami imamı ve çevresindekilerden edindikleriyle dini bilgilerini geliştirdi. Yaklaşık 30 yıldır köyündeki camide müezzinlik yapan Halil İbrahim Görgün, köy halkının takdirini kazandı.
'ENGELİ ENGEL YAPMAMAK LAZIM'
Afyonkarahisar Altı Nokta Körler Derneği'ne üye olduğunu ve çeşitli etkinliklere katıldığını kaydeden Halil İbrahim Görgün, "Engelleri gerek cemaatimiz gerek halkımızla aştık. Diğer engelli kardeşlerimiz de bizi örnek alsın istiyorum. Yapabildiğimiz işi yapmak lazım. Ben de 30 yıl önce gerek hocalarımızın seslerini dinleyerek, gerek kasetlerden bir şeyler öğrenerek müezzinliğe başladım. Bazı programlarda ilahiler okuruz. Ben bu işi yapıyorum. Diğer engelli kardeşlerimin de yapabildikleri herhangi bir işi yapmalarını isterim. Çünkü engelliyiz, diye bir köşeye çekilmemek lazım. Engeli engel yapmamak lazım. Çünkü bu Allah'ın bize bir imtihandır. Gerek zihinsel gerek bedensel engel bize bir imtihandır" diye konuştu.
Köy sakinlerinden Fahrettin Sayın (68) ise "Halil İbrahim beyin bu köye çok büyük bir hizmeti ve katkısı vardır. Bunu takdir etmek lazım. Sesi de çok güzel, ilahileri de çok güzel" dedi.
Köylülerden Halil İbrahim Özcan (71) da "30 yıldır fahri müezzinlik yapıyor. Engelli olmasına rağmen 5 vakit namazda fahri müezzinlik yapıyor. Biz halk olarak kendisinden çok memnunuz" dedi.

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