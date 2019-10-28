Görme engelli Havva teyzenin Kur’an-ı Kerim aşkı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan görme engelli 55 yaşındaki Havva Karavelioğlu’nun Kur’an-ı Kerim okuyabilmek için verdiği çaba göz yaşartıyor.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan görme engelli 55 yaşındaki Havva Karavelioğlu, 1.5 yaşındayken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle görme yetisini kaybetti. Baba ocağında evde kendi ihtiyaçlarını başkasına muhtaç olmadan kendisi gören Havva Karavelioğlu, 25 yıl önce Kur’an-ı Kerim okumaya karar verdi. Radyoda görme engelliler için okuma yazma kursu olduğunu duyan Havva teyze, Kur’an-ı Kerim öğrenmek için okumayı öğrendi. Kursa kayıt yaptıran ve görme engelliler alfabesini öğrenen Karavelioğlu, daha sonra Kur’an-ı Kerim okuyabilmek için Antalya ve Manisa’da kurslara katıldı. 2 yıl, yaz aylarında ikişer ay kursa katılan Karavelioğlu, gurbette ortama alışamayınca kursa devam edemedi. Bir daha kursa gitme imkanı bulamayan Karavelioğlu, öğrendiği sınırlı bilgilerle Arapça okumasını geliştirmeye çalıştı.

Günlük işlerini bitirdikten sonra Kur’an-ı Kerim’in başına geçen Karavelioğlu, "Okumayı başaramayınca üzülüp okumaktan vazgeçiyorum. Bu kez de ‘Şeytana mı uydum?’ diyerek canım sıkılıyor. Keşke öğrenebilsem. Keşke öğreten biri olsa” diyerek dua ettiğini söyledi.

"Hayatımda en büyük amacım Kur’an-ı Kerim’i okumak" diyen Karavelioğlu, “Şimdiden sonra benim başka bir düşüncem yok. Ahirette Allah’a karşı mahçup olmamak için bunu çok istiyorum. Yeni neslin buna hiç hevesi yok. Yeni nesil sadece Türkçe öğrenmenin yeterli olacağını düşünüyor ama bence Arapça okumayı da öğrenmek gerekir. Ben o düşüncede değilim çok şükür” dedi.

Havva Karavelioğlu’nun abisi Veli Karavelioğlu kardeşinin 1,5 yaşından bu yana görme yetisini kaybettiğini belirterek, “İshal nedeniyle göz damarları kurumuş ve görme yeteneğini kaybetti. Okuma hevesi uzun yıllar önce başladı. Bunun için gayret gösterdi. Manisa’ya, Antalya’ya gitti. Buralarda öğrenmeye çalıştı, bizler de yardımcı olmaya çalıştık. Günlük işlerini kendisi görebiliyor. 25 yıldır Kur’an-ı Kerim okumayı amaçlıyor” diye konuştu.

