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Görme engelli iki genç kanoyla İzmir Körfezi'ni geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 13:51 | Son Güncelleme

İzmir'de, görme engelli iki genç yaklaşık 1 saat kürek çekerek 5,5 kilometrelik Bostanlı-İnciraltı hattını geçti - Görme engelli Furkan Kaplan: - "Denizde kendimi buldum. Özgürlüğün tadını çıkardık çünkü denizde engel yok, çarpacağımız bir şey yok"

İZMİR (AA) - İzmir'de, iki görme engelli genç kanoyla Bostanlı-İnciraltı arasındaki 5,5 kilometrelik İzmir Körfezi'ni geçti.

Engelsiz Gençlik ve Doğa Sporları Derneği ve Kanoizm Kano Grubu'nun iş birliğiyle Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda, engellilerin de ilgi ve yetenekleri doğrultusunda istedikleri sporu yapabileceklerine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla "Alkışını Kap Gel Kano" etkinliği düzenlendi.

Burada antrenörleriyle 2 kanoya binen görme engelli Süleyman Görece ve Furkan Kaplan, 5,5 kilometre kürek çekerek Bostanlı'dan İnciraltı Engelliler Parkı'na ulaştı.

- "Denizde engel yok"

Süleyman Görece, çok eğlenceli vakit geçirdiklerini belirterek, "Denizde olmak, denizin dalgalarını duymak ve arkadaşlarımızla eğlenceli vakit geçirmek güzel bir etkinlikti." dedi.

Furkan Kaplan da 8 yıllık yelkenci olduğunu, denizle iç içe yaşadığını dile getirerek, "Gayet iyiydi, parkur bize kısa geldi. Denizle içli dışlıyım. Denizde kendimi buldum. Özgürlüğün tadını çıkardık çünkü denizde engel yok, çarpacağımız bir şey yok. Kendimizi koordine ediyoruz. Grup çalışmasının bilincini öğreniyoruz." diye konuştu.

Kano antrenörü Ali Bahçeci, turun molalarla yaklaşık 1 saat sürdüğünü aktararak, engellilere destek verildiği takdirde güzel işler başaracaklarına inandıklarını söyledi.

Engelsiz Gençlik ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Övgü Kavas da dezavantajlı grupların alternatif sporlarda başarılı olduğunu göstermeyi amaçladıklarını belirterek, "Çeşitli kamplar düzenledikten sonra daha fazla insana ulaşmak için böyle bir proje yaptık. İzmir Körfezi'ni geçmek güzel bir hedefti. Başka sporlarda da yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

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