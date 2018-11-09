Görme engelli ikizlerin park isteği gerçekleşti

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Mersin'de, doğuştan görme engelli ikiz kardeşlerin oyun parkı talebi, Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevlendirme yapılan Akdeniz Belediyesi tarafından başlatılan "Her Mahalleye Çocuk Parkı" projesi kapsamında gerçekleştirildi.
Adanalıoğlu Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki ikiz kardeşler Demir ve Çetin Akoğlu, Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli İsa Sakar'a, evlerinin yakınındaki bir alana park yapılması talebinde bulundu.
İkiz kardeşlerin isteklerini cep telefonuyla görüntüleyerek kayıt altına alan Sakar, durumu Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk'a iletti.
Görüntüleri izleyen Kaymakam Muhittin Pamuk, "Her Mahalleye Çocuk Parkı" projesi kapsamında, görme engelli kardeşler Demir ve Çetin Akoğlu'nun evinin önüne oyun parkı yapılması için talimat verdi.
Ekipler tarafından başlatılan çalışmayla yaklaşık 2 ayda yapımı tamamlanan park hizmete açıldı.
Parkın yapımının ardından görme engelli ikiz kardeşleri ziyaret eden Kaymakam Pamuk, Demir ve Çetin'e hediyeler vererek, sohbet etti.
-"Mutluluklarına şahit olmak bizleri de mutlu etti"
Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüntüleri izleyince duygulandığını söyledi.
Tüm çocukların mutlu şekilde büyümesi için çaba sarf ettiklerini anlatan Pamuk, "Demir ve Çetin, görüntülerde mahallerinde çocuk oyun parklarının olmadığını ve bu parkı çok istediklerini söylüyorlardı. Biz de Akdeniz Belediyesi olarak başlattığımız 'Her Mahalleye Çocuk Parkı' projesi kapsamında Demir ve Çetin'in isteklerine kulak vererek, istedikleri alana çocuk oyun parkı yaptık. Onları mutlu görmek, bizleri de mutlu etti." dedi.
Pamuk, çocukların bir ülkenin geleceği olduğunu ifade ederek, "Demir ve Çetin'in gözlerindeki pırıltıyı görmek, o mutluluklarına şahit olmak bizleri de mutlu etti. Umarım yaşamları boyunca hep mutlu olurlar. Belediye olarak hizmet odaklı, insan merkezli bir yönetim anlayışını ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Özellikle sosyal projelerimize ağırlık veriyoruz. Gençlere ve eğitime yönelik projelerimiz devam ediyor." diye konuştu.
-"Park yapıldığı için çok mutluyum"
Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli İsa Sakar da çocukların yaşadığı mahallede görevli olduğu için aileyi yakından tanıdığını aktardı.
Görme engelli ikiz kardeşlerin oyun parkı isteği karşısında durumu belediye bildirmek için çocukların görüntüsünü çektiğini anımsatan Sakar, "Ben isteğin başkanımıza iletilmesine aracı oldum. Başkanımızın talimatı üzerine de kısa sürede çalışmalara başlandı ve park yapıldı. Çetin ve Demir de parkın tamamlanmasıyla çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.
İkiz kardeşlerden Demir Akoğlu da kardeşiyle parkta oynamaktan çok keyif aldığını belirterek, "Park yapıldığı için çok mutluyum. Kardeşimle parkta hem piknik yapıyoruz hem de oyun oynuyoruz. Arkadaşlarımızla beraber sallanıyoruz, kayıyoruz ve spor yapıyoruz. Bu parkı yaptıkları için onlara çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.
Yurtdışından gelen kağıtla hayatının şokunu yaşadı!
Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti
Polis dahi baka kaldı! İç çamaşırından servet çıktı
Kanserli hücre sandılar bakın akciğerinden ne çıktı
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
MHP'nin İstanbul adayı kim olacak? MHP İstanbul yerel seçim adayı olarak Celal Adan...
Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye açıklaması
Böylesi daha önce görülmedi! Bir ilk
KPSS 2018 Ortaöğretim sonuçları açıklandı (ÖSYM-KPSS sonuç sayfası)
Okuyucu Yorumları 0 yorum