HABER

Görme engelli ikizlerin park isteği gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 11:14 | Son Güncelleme

Mersin'de görevlendirme yapılan Akdeniz Belediyesi, doğuştan 8 yaşındaki görme engelli ikiz kardeşlerin, evlerinin yakınında oyun parkı yapılması isteğini yerine getirdi - Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk: "Başlattığımız 'Her Mahalleye Çocuk Parkı' projesi kapsamında Demir ve Çetin'in isteklerine kulak vererek, istedikleri alana parkı yaptık. Onları mutlu görmek, bizleri de mutlu etti" - İkiz kardeşlerden Demir Akoğlu: "Park yapıldığı için çok mutluyum. Kardeşimle parkta hem piknik yapıyoruz hem de oyun oynuyoruz"

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Mersin'de, doğuştan görme engelli ikiz kardeşlerin oyun parkı talebi, Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevlendirme yapılan Akdeniz Belediyesi tarafından başlatılan "Her Mahalleye Çocuk Parkı" projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Adanalıoğlu Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki ikiz kardeşler Demir ve Çetin Akoğlu, Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli İsa Sakar'a, evlerinin yakınındaki bir alana park yapılması talebinde bulundu.

İkiz kardeşlerin isteklerini cep telefonuyla görüntüleyerek kayıt altına alan Sakar, durumu Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk'a iletti.

Görüntüleri izleyen Kaymakam Muhittin Pamuk, "Her Mahalleye Çocuk Parkı" projesi kapsamında, görme engelli kardeşler Demir ve Çetin Akoğlu'nun evinin önüne oyun parkı yapılması için talimat verdi.

Ekipler tarafından başlatılan çalışmayla yaklaşık 2 ayda yapımı tamamlanan park hizmete açıldı.

Parkın yapımının ardından görme engelli ikiz kardeşleri ziyaret eden Kaymakam Pamuk, Demir ve Çetin'e hediyeler vererek, sohbet etti.

-"Mutluluklarına şahit olmak bizleri de mutlu etti"

Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüntüleri izleyince duygulandığını söyledi.

Tüm çocukların mutlu şekilde büyümesi için çaba sarf ettiklerini anlatan Pamuk, "Demir ve Çetin, görüntülerde mahallerinde çocuk oyun parklarının olmadığını ve bu parkı çok istediklerini söylüyorlardı. Biz de Akdeniz Belediyesi olarak başlattığımız 'Her Mahalleye Çocuk Parkı' projesi kapsamında Demir ve Çetin'in isteklerine kulak vererek, istedikleri alana çocuk oyun parkı yaptık. Onları mutlu görmek, bizleri de mutlu etti." dedi.

Pamuk, çocukların bir ülkenin geleceği olduğunu ifade ederek, "Demir ve Çetin'in gözlerindeki pırıltıyı görmek, o mutluluklarına şahit olmak bizleri de mutlu etti. Umarım yaşamları boyunca hep mutlu olurlar. Belediye olarak hizmet odaklı, insan merkezli bir yönetim anlayışını ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Özellikle sosyal projelerimize ağırlık veriyoruz. Gençlere ve eğitime yönelik projelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

-"Park yapıldığı için çok mutluyum"

Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli İsa Sakar da çocukların yaşadığı mahallede görevli olduğu için aileyi yakından tanıdığını aktardı.

Görme engelli ikiz kardeşlerin oyun parkı isteği karşısında durumu belediye bildirmek için çocukların görüntüsünü çektiğini anımsatan Sakar, "Ben isteğin başkanımıza iletilmesine aracı oldum. Başkanımızın talimatı üzerine de kısa sürede çalışmalara başlandı ve park yapıldı. Çetin ve Demir de parkın tamamlanmasıyla çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

İkiz kardeşlerden Demir Akoğlu da kardeşiyle parkta oynamaktan çok keyif aldığını belirterek, "Park yapıldığı için çok mutluyum. Kardeşimle parkta hem piknik yapıyoruz hem de oyun oynuyoruz. Arkadaşlarımızla beraber sallanıyoruz, kayıyoruz ve spor yapıyoruz. Bu parkı yaptıkları için onlara çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

PARTNERÜnlü diziye damga vuran sevişme sahnesi daha yayınlanmadan...Ünlü diziye damga vuran sevişme sahnesi daha yayınlanmadan...
Dünya kültür mirası için 25 yıldır bekliyorlarDünya kültür mirası için 25 yıldır bekliyorlar
Sultangazi'de korkunç kaza! Beton mikseri devrildiSultangazi'de korkunç kaza! Beton mikseri devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz görme engelli Mersin oyun parkı park

En Çok Okunan Haberler

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye açıklaması

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezalar sonrası Belhanda planı

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezalar sonrası Belhanda planı

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

İlginizi Çekebilir

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 10 Kasım mesajı

Yanan uçak restoran-kafe küle döndü! Korkunç manzara

Yanan uçak restoran-kafe küle döndü! Korkunç manzara

Sultangazi'de korkunç kaza! Beton mikseri devrildi

Sultangazi'de korkunç kaza! Beton mikseri devrildi

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Polis dahi baka kaldı! İç çamaşırından servet çıktı

Polis dahi baka kaldı! İç çamaşırından servet çıktı

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.