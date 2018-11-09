Görme engelli ikizlerin park isteği gerçekleşti

Görüntüleri izleyen Kaymakam Muhittin Pamuk, "Her Mahalleye Çocuk Parkı" projesi kapsamında, görme engelli kardeşler Demir ve Çetin Akoğlu'nun evinin önüne oyun parkı yapılması için talimat verdi.

Adanalıoğlu Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki ikiz kardeşler Demir ve Çetin Akoğlu, Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli İsa Sakar'a, evlerinin yakınındaki bir alana park yapılması talebinde bulundu.

-"Mutluluklarına şahit olmak bizleri de mutlu etti"

Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüntüleri izleyince duygulandığını söyledi.

Tüm çocukların mutlu şekilde büyümesi için çaba sarf ettiklerini anlatan Pamuk, "Demir ve Çetin, görüntülerde mahallerinde çocuk oyun parklarının olmadığını ve bu parkı çok istediklerini söylüyorlardı. Biz de Akdeniz Belediyesi olarak başlattığımız 'Her Mahalleye Çocuk Parkı' projesi kapsamında Demir ve Çetin'in isteklerine kulak vererek, istedikleri alana çocuk oyun parkı yaptık. Onları mutlu görmek, bizleri de mutlu etti." dedi.

Pamuk, çocukların bir ülkenin geleceği olduğunu ifade ederek, "Demir ve Çetin'in gözlerindeki pırıltıyı görmek, o mutluluklarına şahit olmak bizleri de mutlu etti. Umarım yaşamları boyunca hep mutlu olurlar. Belediye olarak hizmet odaklı, insan merkezli bir yönetim anlayışını ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Özellikle sosyal projelerimize ağırlık veriyoruz. Gençlere ve eğitime yönelik projelerimiz devam ediyor." diye konuştu.