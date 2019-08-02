İmam Necmettin Demirer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafızlık eğitimi sırasında gözlerindeki rahatsızlığın artığını ve görme yetisini tamamen kaybettiğini, buna rağmen eğitimine devam ederek hafız olduğunu söyledi.

Engeline rağmen görevini en iyi şekilde sürdüren Demirer, çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretirken aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığının Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım sınavlarına hazırlananlara da yardımcı oluyor.

Eğitimini tamamladıktan sonra 2006'da imam olarak ilçedeki çeşitli camilerde görev yapan Demirer, halen görev yaptığı Suruç ilçesindeki Regaip Camisi'nde çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretiyor.

Yaz Kur'an kursunda camiye gelen öğrencilere dini eğitim verdiğini anlatan Demirer, Kur'an-ı Kerim'in, görmeyen gözleri olduğunu belirtti.

Demirer, kurslara gelen çocuklar ve sınavlara hazırlanan yetişkinlerle iyi diyalog kurduğunu anlatarak, "Kur'an-ı Kerim öğretirken engelimden dolayı gençlerle bir bağımız oluyor. Mesela isim defteri her gün bir talebede kalıyor. Böylece benimle talebelerim arasında bir muhabbet bağı oluşuyor. Herkes defterin kendisinde kalmasını istiyor. Aramızda buna benzer muhabbetler var. Benim engelimin bana engel olmadığını, avantaj olduğunu düşünüyorum." dedi.

- "Engelimi unutuyorum"

Kur'an-ı Kerim'in kendisini hayata bağladığını ifade eden Demirer, "Kur'an-ı Kerim ile hemhal oldukça engelimi unutuyorum. Kur'an-ı Kerim ve içindeki öğretiler beni hayata bağlıyor, bana şevk veriyor, engelimi unutturuyor." diye konuştu.

Demirer, görev yaptığı süre boyunca çok sayıda çocuğa Kur'an-ı Kerim'i öğrettiğini, bunun kendisi için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: