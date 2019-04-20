Görme engelli Japon denizci yatıyla Pasifik Okyanusu'nu geçti

Japon denizci, Pasifik Okyanusu'nu hiç durmadan geçen ilk görme engelli insan oldu.

BBC'nin haberine göre, 52 yaşındaki görme engelli denizci Mitsuhiro Iwamoto, Amerikalı kılavuzu Doug Smith'in yardımıyla Pasifik'te 14 bin kilometre yol aldı.

Iwamoto, 12 metrelik yatıyla iki ay süren yolculuğunu Fukuşima'da sona erdirdi. Görme engelli Japon denizci, 24 Şubat'ta California'dan yola çıkmıştı.

Mitsuhiro Iwamoto, 2013'te de Pasifiği geçmeye çalışmış ancak bir balinaya çarpan teknesinin batması üzerine bu girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Iwamoto'yu Japon donanma askerleri kurtarmıştı.

Iwamoto, İwaki Limanı'nda yaptığı açıklamada, "hayalini gerçekleştirdiğini ve dünyanın en mutlu insanı olduğunu" söyledi.

Japon Görme Engelliler Yelkencilik Derneği, Iwamoto'nun Pasifik Okyanusu'nu hiç durmadan geçen ilk görme engelli olduğunu açıkladı.

