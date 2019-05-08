HABER

Görme engelli Kaan, Eskişehirspor'un "uğuru" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 11:59 | Son Güncelleme

İzmir'de yaşayan görme engelli Kaan Kuş, çok sevdiği Eskişehirspor'u, Ege'deki deplasman maçlarında da yalnız bırakmıyor - Kaan Kuş: - "Taraftarların içindeyken yaşadığım duyguları anlatması çok zor. Görmeden taraftarın sesini duyuyor olmanın verdiği duygu çok güzel" - Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa: - "Kaan yaşadığı fiziksel sıkıntıdan dolayı göremiyor ama kalbi o kadar açık ve hayatı o kadar dolu dolu yaşıyor ki bizlere de hayatın değerini anlatıyor" - Eskişehirspor Sportif Direktörü Ayhan Taşçı: - "Kaan'ın hissiyatı ve kalbinin güzelliği, geldiği bütün maçlarda futbolcularımız ve bizlerde son derece pozitif bir etki yaratıyor"

İZMİR (AA) - ESRA HACIOĞLU - İzmir'de yaşayan doğuştan görme engelli Kaan Kuş, maçlarına gittiği Eskişehirspor'un adeta "uğuru" oldu.

İzmir'de görme engellilere özel bir kurumda eğitim gören 12 yaşındaki Kaan Kuş, çok sevdiği siyah-kırmızılı takımın maçlarını izlemek için hafta sonları babasıyla memleketi Eskişehir'e gidiyor.

Gönül verdiği takımı tribünde desteklemek için bazı deplasman maçlarına da giden Kaan, oyundaki gelişmeleri babası ve ağabeyinden dakika dakika dinliyor.

Eskişehirsporlu taraftar gruplarının maskotu haline gelen Kaan, bazı maçlarda tribün reisinin yanında taraftarlara "üçlü çektiriyor."

Kaan ile yakından ilgilenen teknik heyet ve futbolcular da onu Eskişehirspor'un "uğuru" olarak görüyor.

- "Duygularımı anlatmak çok zor"

Kaan Kuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engeli nedeniyle futbol sahasını görememesine rağmen çok sayıda maça gittiğini söyledi.

Maçlarda bir yandan babasını dinleyip bir yandan da tribün bestelerine eşlik ettiğini belirten Kuş, "Statta spiker diye bir şey yok. Spiker statta babam ya da ağabeyim oluyor ama radyodan maç dinlediğimde hiç taraftar sesi duyamıyorum. Bu yüzden tribünde olmak bambaşka." dedi.

Taraftarların tribünde zaman zaman kendisi için slogan attığını anlatan Kuş, şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarlar Kaan diye bağırdığında önce şok oldum, 'Benden mi söz ediliyor' diye düşündüm. 10 bin kişinin bir ağızdan adımı haykırması çok farklı bir duygu. Taraftarların içindeyken yaşadığım duyguları anlatması çok zor. Bir görme engelli için, görmeden taraftarın sesini duyuyor olmanın verdiği duygu çok güzel."

Görme engellilere tavsiyelerde bulunan Kuş, "Mutlu olun, kendinizi hayata kapatmayın. Sonunda bir kapı açılır. Bana ve benim gibi görme engelli arkadaşlarıma acıyarak bakanlara da 'Bizim acınacak bir durumumuz yok, bize acımayın' demek istiyorum." şeklinde konuştu.

- "Çok mutlu oluyor"

Baba Ali İhsan Kuş da Eskişehirspor sevgisinin kendisinden oğluna geçtiğini ve her fırsat bulduğunda Kaan'ı maça götürdüğünü ifade etti.

Kaan'ın maça gittiğinde çok mutlu olduğunu, bu durumun hareketlerine ve konuşmalarına olumlu yansıdığını belirten Kuş, engellilerin ailelerine şöyle seslendi:

"Çocuğumu her türlü etkinliğe ve her türlü oyun alanına götürüyorum. Görmediği halde bunları yaşatmaya çalışıyorum. Tüm ailelere tavsiyem de çocuklarına engelli olarak bakmasınlar. Onlar yaşayıp pekiştirdikçe hayatı öğreniyor ve daha mutlu oluyor."

- "İnanılmaz bir yaşam kaynağı"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa da Kaan'ı tanımaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Kaan'ın bazen kendisine ilk 11'i ve maç skoru tahminlerini söylediğini anlatan Çapa, şu ifadeleri kullandı:

"Kaan bizim için inanılmaz bir yaşam kaynağı. Yaşadığı fiziksel sıkıntıdan dolayı göremiyor ama kalbi o kadar açık ve hayatı o kadar dolu dolu yaşıyor ki bizlere de hayatın değerini anlatıyor. Kaan maçı yaşıyor, hayatı yaşıyor. Burada ailesini de tebrik etmek lazım."

- "Kaan bize çok iyi geliyor"

Eskişehirspor Sportif Direktörü Ayhan Taşçı da kendileri için Kaan'ın yerinin başka olduğunu dile getirdi.

Ege'ye geldikleri deplasmanlarda Kaan'ın kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden Taşçı, şunları kaydetti:

"Kaan bizim için uğur meleği. Bize çok iyi geliyor. Kaan'ın hissiyatı ve kalbinin güzelliği, geldiği bütün maçlarda futbolcularımız ve bizlerde son derece pozitif bir etki yaratıyor. Gelmediği maçlarda babasını arayıp 'Neden gelmedi' diye soruyoruz. Bizim de gözümüz Kaan'ı arıyor."

Eskişehirspor'un takım kaptanı Sezgin Coşkun da Kaan'ın heyecanını ve sevgisini görünce duygulandığını söyledi.

Coşkun, "Kaan'ın heyecanı, neşesi ve inancı, bize inanılmaz yansıyor. Kaan'ı gördüğümüzde 'Kaan geldi, biz bu maçı alırız, rahat olalım' diyoruz." şeklinde konuştu.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Bitkin bulunan 3 yavru tilki korumaya alındıBitkin bulunan 3 yavru tilki korumaya alındı
İzmir koruyucu ailelikte liderİzmir koruyucu ailelikte lider
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehirspor futbol görme engelli taraftar

En Çok Okunan Haberler

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Darbe girişimi davalarında sona doğru

Darbe girişimi davalarında sona doğru

Komşu evlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar

Komşu evlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar

Nusaybin'de 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi

Nusaybin'de 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi

Kovanını terk eden bal arıları mahalleyi istila etti

Bal arıları kovanı terk edip mahalleyi istila ettiler!

Taksim'in göbeğinde skandal olay!

Taksim'in göbeğinde skandal olay!

Eski Iğdır belediye başkanı Murat Yikit gözaltına alındı

Eski Iğdır belediye başkanı Murat Yikit gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.