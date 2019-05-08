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Maçlarda bir yandan babasını dinleyip bir yandan da tribün bestelerine eşlik ettiğini belirten Kuş, "Statta spiker diye bir şey yok. Spiker statta babam ya da ağabeyim oluyor ama radyodan maç dinlediğimde hiç taraftar sesi duyamıyorum. Bu yüzden tribünde olmak bambaşka." dedi.

Kaan Kuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engeli nedeniyle futbol sahasını görememesine rağmen çok sayıda maça gittiğini söyledi.

Kaan ile yakından ilgilenen teknik heyet ve futbolcular da onu Eskişehirspor'un "uğuru" olarak görüyor.

Gönül verdiği takımı tribünde desteklemek için bazı deplasman maçlarına da giden Kaan, oyundaki gelişmeleri babası ve ağabeyinden dakika dakika dinliyor.

İzmir'de görme engellilere özel bir kurumda eğitim gören 12 yaşındaki Kaan Kuş, çok sevdiği siyah-kırmızılı takımın maçlarını izlemek için hafta sonları babasıyla memleketi Eskişehir'e gidiyor.

Taraftarların tribünde zaman zaman kendisi için slogan attığını anlatan Kuş, şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarlar Kaan diye bağırdığında önce şok oldum, 'Benden mi söz ediliyor' diye düşündüm. 10 bin kişinin bir ağızdan adımı haykırması çok farklı bir duygu. Taraftarların içindeyken yaşadığım duyguları anlatması çok zor. Bir görme engelli için, görmeden taraftarın sesini duyuyor olmanın verdiği duygu çok güzel."

Görme engellilere tavsiyelerde bulunan Kuş, "Mutlu olun, kendinizi hayata kapatmayın. Sonunda bir kapı açılır. Bana ve benim gibi görme engelli arkadaşlarıma acıyarak bakanlara da 'Bizim acınacak bir durumumuz yok, bize acımayın' demek istiyorum." şeklinde konuştu.

- "Çok mutlu oluyor"

Baba Ali İhsan Kuş da Eskişehirspor sevgisinin kendisinden oğluna geçtiğini ve her fırsat bulduğunda Kaan'ı maça götürdüğünü ifade etti.

Kaan'ın maça gittiğinde çok mutlu olduğunu, bu durumun hareketlerine ve konuşmalarına olumlu yansıdığını belirten Kuş, engellilerin ailelerine şöyle seslendi:

"Çocuğumu her türlü etkinliğe ve her türlü oyun alanına götürüyorum. Görmediği halde bunları yaşatmaya çalışıyorum. Tüm ailelere tavsiyem de çocuklarına engelli olarak bakmasınlar. Onlar yaşayıp pekiştirdikçe hayatı öğreniyor ve daha mutlu oluyor."