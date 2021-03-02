HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Görme engelli kaçak sünnetçiye suçüstü

Görme engelli kaçak sünnetçiye suçüstü

02.03.2021 10:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da, kaçak olarak işletilen muayenehanede görme engelli bir kişi sünnet yaparken suçüstü yakalandı.

Adana’da, kaçak olarak işletilen muayenehanede görme engelli bir kişi sünnet yaparken suçüstü yakalandı. İçeride başka Suriyeli sığınmacı çocukların da sünnet olmak üzere sıra beklediği ortaya çıkan kaçak muayenehane mühürlenip, süresiz olarak kapatıldı.
Alınan bilgiye göre, Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Yeşilyuva Mahallesi’nde kaçak muayenehane işletildiği ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle söz konusu adrese baskın yaptı. Ekipler, baskında kaçak muayenehaneyi işleten Suriye uyruklu N.G.’yi hijyen koşullarından yoksun, sağlıksız bir ortamda, ofis masası üstüne serilen halı üzerinde Suriyeli sığınmacı bir çocuğu sünnet etmeye hazırlanırken suçüstü yakaladı.
N.G.’nin sünnet etmeye hazırlandığı çocuk koruma altına alınırken, kaçak muayenehanede ebeveynleri tarafından sünnet edilmek üzere getirilen başka çocukların da sıra beklediği tespit edildi.
Zabıta ekiplerinin tuttuğu tutanakla kaçak muayenehane süresiz olarak mühürlenip kapatıldı. Hakkında Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapılan N.G.’nin, görme güçlüğü çektiği de görüldü.
Adreste yapılan aramada makas, şırınga, ilaçlar, serum, pansuman malzemeleri ve oksijen makinesi bulunurken, N.G.’nin bir yıldan daha fazla bir süredir kaçak muayenehane işletip doktorluk yaptığı öğrenildi.
Muayene olmak için sıra bekleyen sığınmacılardan elde edilen bilgilere göre N.G.’nin, sadece Suriyeli sığınmacılara hizmet verdiği ve yetişkinlerin de hastalandıklarında N.G. tarafından muayene ve tedavi edildiği ortaya çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çeyrek altından pahalı! Fiyatını gören yalnızca fotoğrafını çekebildi Çeyrek altından pahalı! Fiyatını gören yalnızca fotoğrafını çekebildi
Belediye başkanına gözaltı şoku!Belediye başkanına gözaltı şoku!
Seyir halinde, yüksek hızda lastik patlarsa ne olur?Seyir halinde, yüksek hızda lastik patlarsa ne olur?
1/

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

AVM'ler saat kaçta açılıyor kapanıyor? AVM’ler hangi illerde açık?

AVM'ler saat kaçta açılıyor?

1 Mart Sayısal Loto Sonuçları

1 Mart Sayısal Loto Sonuçları

Kıraathaneler kahveler açıldı mı? Hangi illerde açılacak?

Kıraathaneler ve kahveler açık mı?

Pervin Buldan'ın Uşak paylaşımı olay oldu! Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan küfürlü tweet açıklaması

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan küfürlü tweet açıklaması

İran sınırında donmuş erkek cesedi bulundu

Sınırda donmuş erkek cesedi bulundu

Restoran ve kafeler kaça kadar açık?

Restoran ve kafeler kaça kadar açık?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.