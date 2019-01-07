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Görme engelli kardeşlerin yaşam azmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 11:39 | Son Güncelleme

Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğuştan görme engelli kardeşler Şükrü ve Şevval Canpolat, günlük yaşamlarında karşılaştıkları birçok sorunu ailelerinin desteğiyle aşmayı başarıyor - Şükrü Canpolat: - "Kız kardeşim Şevval ile görme engelliler öğretmenimizin açtığı bilgisayar kursuna katıldık. Yaklaşık 5 ayda bilgisayar sertifikası aldık. Çok aktif kullandığım sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyorum" - Şevval Canpolat: - "Açıköğretimden ortaokulu tamamlayacağım. Üniversiteyi de okuyup mimar olmayı düşünüyorum. Ayrıca bir enstrüman çalmayı planlıyorum"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğuştan görme engelli kardeşler, günlük yaşamlarında karşılaştıkları birçok sorunu aşarak çevrelerine örnek oluyorlar.

Görme engelli 19 yaşındaki Şükrü ile kız kardeşi 14 yaşındaki Şevval Canpolat, katıldıkları birçok kursta elde ettikleri başarıyla karanlık dünyalarını aydınlatıyor.

Okuma yazmayı kurslarda öğrendikten sonra açıköğretimden eğitimlerini sürdüren Canpolat kardeşlerden Şükrü avukat, kız kardeşi Şevval da mimar olmayı amaçlıyor.

Şükrü Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlarda katıldığı Kur'an kurslarını tamamlayarak hafızlığını 100'e yakın tekrar ettiğini söyledi.

Siirt'te 2013 yılındaki hafızlık sınavında Doğu Anadolu Bölge birincisi olarak başarı belgesi aldığını anlatan Canpolat, "Aldığım Kur'an eğitimi beni hayata bağladı. Kur'an-ı Kerim'i normal bir insandan daha kısa sürede bitirdim. Çok iyi hocalarla karşılaştığım için gerekli bütün eğitimleri aldım. Beni hayata en çok adapte eden ve bağlayan hafızlık oldu." dedi.

Sosyal medyayı da çok aktif şekilde kullandığını dile getiren Canpolat, "Kız kardeşim Şevval ile görme engelliler öğretmenimizin açtığı bilgisayar kursuna da katıldık. Yaklaşık 5 ayda bilgisayar sertifikası aldık. Çok aktif kullandığım sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyorum. Sosyal medyada 6 bin 571 takipçim bulunuyor. Bilgisayardan bazen makaleler yazıyorum." diye konuştu.

Görememeyi bir sorun haline getirmediğini ifade eden Canpolat, şunları kaydetti:

"İçime kapanık değilim. Aslında görme engelliler için hayat daha güzel ve avantajlı. Hele ki hafızlığa ve Kur'an-ı Kerim okumaya başladığınızda. Kesinlikle görme engelli olmak bir sorun değil. Günlük hayatta aile fertlerinden yardım alıyoruz ama birçok işi de kendimiz yapıyoruz. Algı düzeyiniz çok güçlü oluyor. İçine kapanmanın ve toplumdan kaçmanın bir anlamı yok."

Canpolat, açıköğretim lisesi öğrencisi olduğunu, eğitimini tamamlayıp avukat olmak istediğini sözlerine ekledi.

Şevval Canpolat da en büyük hayalinin mimarlık olduğunu belirterek, "Açıköğretimden ortaokulu tamamlayacağım. Üniversiteyi de okuyup mimar olmayı düşünüyorum. Ayrıca bir enstrüman çalmayı planlıyorum." dedi.

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