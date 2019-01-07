Görme engelli kardeşlerin yaşam azmi

Siirt'te 2013 yılındaki hafızlık sınavında Doğu Anadolu Bölge birincisi olarak başarı belgesi aldığını anlatan Canpolat, "Aldığım Kur'an eğitimi beni hayata bağladı. Kur'an-ı Kerim'i normal bir insandan daha kısa sürede bitirdim. Çok iyi hocalarla karşılaştığım için gerekli bütün eğitimleri aldım. Beni hayata en çok adapte eden ve bağlayan hafızlık oldu." dedi.

Sosyal medyayı da çok aktif şekilde kullandığını dile getiren Canpolat, "Kız kardeşim Şevval ile görme engelliler öğretmenimizin açtığı bilgisayar kursuna da katıldık. Yaklaşık 5 ayda bilgisayar sertifikası aldık. Çok aktif kullandığım sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyorum. Sosyal medyada 6 bin 571 takipçim bulunuyor. Bilgisayardan bazen makaleler yazıyorum." diye konuştu.

Görememeyi bir sorun haline getirmediğini ifade eden Canpolat, şunları kaydetti:

"İçime kapanık değilim. Aslında görme engelliler için hayat daha güzel ve avantajlı. Hele ki hafızlığa ve Kur'an-ı Kerim okumaya başladığınızda. Kesinlikle görme engelli olmak bir sorun değil. Günlük hayatta aile fertlerinden yardım alıyoruz ama birçok işi de kendimiz yapıyoruz. Algı düzeyiniz çok güçlü oluyor. İçine kapanmanın ve toplumdan kaçmanın bir anlamı yok."

Canpolat, açıköğretim lisesi öğrencisi olduğunu, eğitimini tamamlayıp avukat olmak istediğini sözlerine ekledi.

Şevval Canpolat da en büyük hayalinin mimarlık olduğunu belirterek, "Açıköğretimden ortaokulu tamamlayacağım. Üniversiteyi de okuyup mimar olmayı düşünüyorum. Ayrıca bir enstrüman çalmayı planlıyorum." dedi.

