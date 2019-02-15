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Görme engelli kızın konserde söylediği türkü herkesi adeta büyüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 22:26 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi tarafından “Anadolu’dan Ezgiler” isimli konserde arkadaşlarının yardımı ile sahneye çıkan görme engelli genç kız, söylediği türkü ile herkesi adeta büyüledi.Adıyaman Belediyesi tarafından belediye konferans salonunda “Anadolu’dan Ezgiler” isimli konsere, Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İskender Korkut, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç ile çok sayıda vatandaş katıldı.Adıyaman Belediyesi Konservatuar öğrencileri tarafından verilen “Anadolu’dan Ezgiler” isimli konserde söylenen birbirinden güzel türküler büyük beğeni aldı.

Görme engelli kızın konserde söylediği türkü herkesi adeta büyüledi

Adıyaman Belediyesi tarafından “Anadolu’dan Ezgiler” isimli konserde arkadaşlarının yardımı ile sahneye çıkan görme engelli genç kız, söylediği türkü ile herkesi adeta büyüledi.
Adıyaman Belediyesi tarafından belediye konferans salonunda “Anadolu’dan Ezgiler” isimli konsere, Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İskender Korkut, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Adıyaman Belediyesi Konservatuar öğrencileri tarafından verilen “Anadolu’dan Ezgiler” isimli konserde söylenen birbirinden güzel türküler büyük beğeni aldı. Konser bitimine yakın arkadaşlarının yardımı ile sahnenin önüne gelen görme engelli Emine Bulut’un seslendirdiği türküler, salonda bulunan herkesi adeta büyüledi. Oldukça güzel bir ses tonu ile seslendirdiği türküler ve göstermiş olduğu azimden dolayı görme engelli genç kız alkış yağmuruna tutuldu.

Görme engelli kızın konserde söylediği türkü herkesi adeta büyüledi

Görme engelli kızın konserde söylediği türkü herkesi adeta büyüledi

Görme engelli kızın konserde söylediği türkü herkesi adeta büyüledi

Görme engelli kızın konserde söylediği türkü herkesi adeta büyüledi

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