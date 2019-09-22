Görme engelli kuzenlerin okuma azmi

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Durur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlar için çeşitli programları hayata geçirdiklerini söyledi.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen törende, Kaymakam İskender Yönden tarafından kuzenlere başarı belgeleri verildi. Şehir dışındaki Hazime Okur'un belgesi ise ailesine teslim edildi.

Braille tablet kullanarak aldıkları ilk kademe kursun ardından bu yıl da 180 saatlik eğitimlerini tamamlayan kuzenler, gösterdikleri başarı sayesinde açık ilkokuldan mezun oldu.

Buradaki görevlilerin konuyu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi yetkililerine bildirmesi üzerine 4 kuzen için geçen yıl birinci kademe 80 saatlik kurs açıldı.

Sarıseki Mahallesi'nde yaşayan doğuştan görme engelli kuzenler Feriz (43), Fidan (56), Zeynep (31) ve Hazime Okur (34), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliğini öğrenerek, bölgedeki ilkokula başvurdu.

Vatandaşlara iş olanağı sağlayacak kurslara ağırlık verdiklerini dile getiren Durur, görme engellilere de eğitim imkanı sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Görme engelliler sınıf öğretmeni Şemsettin Kahya da Braille yöntemini öğrenmenin zor bir süreç olduğunu anlatarak, "Arkadaşlarımız üstün gayretleriyle bu süreci kısalttı. Ortak çabalarımızla şu an okuma yazma biliyorlar. Daha iyi yerlere geleceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kuzenlerden Zeynep Okur, eğitim görürken ilk etapta zorlandığını, kabartma yöntemine alışınca okuma isteğinin arttığını söyledi.

Hedefleri doğrultusunda ilerleyeceğini dile getiren Okur, "Açık ortaokula kaydımı yaptırdım. Hedefim üniversiteyi bitirip memur olmak." diye konuştu.

