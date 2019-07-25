Görme engelli Merve, azmiyle ışık olacak

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da, 11 yaşında başladığı eğitim hayatında kaybolan yıllarını telafi etmek için liseyi 2,5 yılda bitirme başarısı gösteren görme engelli Merve Demir, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sözel puan türünde 2 bin 469'uncusu olarak Türkiye'nin önde gelen üniversitelerine adım atmaya hazırlanıyor.

Elmalı ilçesinde ikizi ile 8 aylık dünyaya gelen ve ciğerleri gelişmediği için kuvöze alınan Demir, göz bandının kayması sonucu yüksek derecede ışığa bakmaktan görme yetisini kaybetti.

Görme engelli olarak hayatını sürdürmek zorunda kalan Demir, durumundan dolayı 11 yaşına kadar okula gidemedi.

Bir akrabasının aracılığıyla Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği ile tanışınca hayatı tamamen değişen Demir, bu süreci kendisi için dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Eğitim hayatı başarılarla dolu Demir, YKS sözel puan türünde 441.08 puan alarak 2 bin 469'uncu olmanın sevincini yaşıyor.

Elde ettiği başarı istediği bir üniversitede eğitim almasını mümkün kılan 21 yaşındaki Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı süreci anlattı.