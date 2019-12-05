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Görme Engelli Milli Futbol Takımı ile eski sporcular maç yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 14:47 | Son Güncelleme

Görme Engelli Milli Futbol Takımı ile eski sporcular maç yaptı

İSTANBUL (AA) - Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenleyen Barikat Sanat Atölyesi Derneği, Görme Engelli Milli Futbol Takımı ile gözleri bantlı eski milli sporcular arasında dostluk maçı organize etti.

Zeytinburnu Merkez Efendi Spor Tesisindeki karşılaşma Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas'ın başlama vuruşuyla başladı.

Ali Çavdar, Recep Selvi, Tarık Başkurt, Ramazan Kunduz, Hüseyin Saygılı'nın yer aldığı Görme Engelli Milli Futbol Takımı, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü Burak Bodur, Mustafa Yücedağ, İlker Yazmacı, Yılmaz Pamuk, Cahit Kavaoğlu, Numan Çakır, Erhan Ufak, Mustafa Arabacıbaşı, Mücahit Yalçıntaş'ın olduğu takımı 3-2 yendi.

Karşılaşmayı, Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Osman Dinç de gözleri bantlı olarak izledi.

Barikat Sanat Atölyesi Derneği Başkanı Hüseyin Nacar, 10. Uluslararası Barikat Film Festivali kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Nacar, engellilerin beklentilerini, duygularını, hayata bakışlarını, yaşama katılımlarını, hayatın içinde aktif rol alarak üretici bir düzeye erişebilmelerini sağlamak amacıyla düzenledikleri festivalde görme engeller için futbol müsabakası, ortopedik engelliler için bisiklet etkinliği, görme ve işitme engelliler için de sinema etkinliği yaptıklarını kaydetti.

Nacar, festivalin Türkiye'de 9,5 milyon engelli ve aileleriyle birlikte en az 35 milyon insanı ilgilendirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"9 yıldır süregelen festival boyunca Türkiye'de çeşitli engelli gruplarıyla çalışmalar yapıldı. Daha önce evinden hiç çıkmamış bireyler, evlerinden çıkarak sinema salonlarında film izleyebildi. Yaşamı boyunca bisiklete hiç binmemiş görme engelliler bisiklet sürdü, ünlülerle ve siyaset adamları ile futbol oynadılar. Uluslararası Barikat Film Festivali 10 yıldır sadece Türkiye'deki gruplarla değil, dünyaya açılarak bu konuda ilk olmayı başardı. Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya, İspanya, Kanada gibi devletlerin desteklerini ve resmi yazılarını alarak, festivalin başarısı kanıtlanmıştır. Ayrıca UNESCO Türkiye Milli Komisyonu dünyada bir ilk olması nedeni ile 'Dünya Kültür Mirasına katkıda bulunan bir projedir' diye, resmi destek yazısını vermiştir."

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Barikat Sanat Atölyesi Derneği Başkanı Hüseyin Nacar Görme Engelli Milli Futbol Takımı

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