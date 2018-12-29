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Görme engelli öğrenci işaret dili dersinden muaf tutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 12:27 | Son Güncelleme

Eğitim gördüğü üniversitenin işaret dili dersinden muaf olabilmek için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuran görme engelli öğrencinin mağduriyeti giderildi

İşaret Dili dersinden muaf olabilmek için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuran görme engelli üniversite öğrencisinin mağduriyeti giderildi.

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde okuyan görme engelli genç, işaret dili dersinden muaf tutulmak için KDK'ye başvurdu.

Vatandaşın başvurusunda, işaret dili dersinin jest ve mimiklerle yapılmasından dolayı tamamen görsellikle alakalı olduğunu ve kendisine yarar sağlamadığını ifade ettiği bildirildi.

Şikayet başvurusu üzerine ombudsman, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü başkanı ve öğretim üyeleriyle iletişime geçti. Eğitimciler ve ombudsman arasındaki görüşmeler sonucunda yüksek oranda görme engelli, öğrenci işaret dili dersinden muaf tutuldu.

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Kamu Denetçiliği Kurumu

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