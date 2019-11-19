HABER

Görme engelli öğrenci zorla salondan çıkarıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.11.2019 10:19 | Son Güncelleme

Afrikalı görme engelli öğrencinin Oxford Üniversitesi?ndeki bir toplantı salonunda uygun yere oturmadığı gerekçesiyle yerinden zor kullanılarak kaldırılması büyük tepki çekti.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Afrikalı görme engelli öğrencinin Oxford Üniversitesi?ndeki bir toplantı salonunda uygun yere oturmadığı gerekçesiyle yerinden zor kullanılarak kaldırılması büyük tepki çekti.
Toplantıya katılan başka bir öğrencinin çektiği görüntülerde, görme engelli Afrikalı öğrenci iki kişi tarafından bileklerinden zorla tutularak yerinden kaldırılıyor. Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkilere yol açan video üzerine Oxford Union Öğrenci Birliği Başkanı Brendon McGrath?ın istifası istendi. İngiliz medyasındaki habere göre, 25 yaşındaki Ganalı doktora öğrencisi Ebenezer Azamati, Oxford Üniversitesi?ndeki Oxford Union Öğrenci Birliği'nin düzenlediği münazaraya dinleyici olarak ön sıralarda bir sandalyeye oturdu. Oturduğu yerin uygun olmadığı gerekçesiyle yerinden kalkmasını isteyen iki kişi Azamati?nin direnmesi üzerine zor kullandı.
Ganalı görme engelli öğrenci, olayın ardından disiplin kurulunda verdiği ifadede kendisini kötü hissettiğini vurgulayarak, ?Adaletli muameleyi hak edecek kadar insan olmadığımı hissettim? dedi. Azamati?yi savunmak için sendikadaki duruşmaya katılan Helen Mountfield ise, ?Bu durumdaki beyaz bir görme engelli olsaydı, böyle muamele görmezdi? dedi

Burada kadınlar çocuklarını eşlerine emanet edip kahveye gidiyor Burada kadınlar çocuklarını eşlerine emanet edip kahveye gidiyor
Gösteriler günlerdir durulmuyor! Hong Kong'da neler oluyor?Gösteriler günlerdir durulmuyor! Hong Kong'da neler oluyor?
ABD'den Türkiye'deki IŞİD destekçisi şirketlere yaptırımABD'den Türkiye'deki IŞİD destekçisi şirketlere yaptırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Belediye Başkanı'nın yanıtı sosyal medyayı salladı!

Belediye Başkanı'nın yanıtı sosyal medyayı salladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gösteriler günlerdir durulmuyor! Hong Kong'da neler oluyor?

Gösteriler günlerdir durulmuyor! Hong Kong'da neler oluyor?

Tüm ülkede internet kesildi! Şimdi ne olacak?

Tüm ülkede internet kesildi! Şimdi ne olacak?

Almanya'dan Türkiye için VPN uyarısı

Almanya'dan Türkiye için VPN uyarısı

İsrail ordusu açıkladı: Suriye'den roket atıldı

İsrail ordusu açıkladı: Suriye'den roket atıldı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Brüksel'e gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Brüksel'e gidiyor

Pompeo'dan Kıbrıs için "iki toplumlu bir federasyon" vurgusu

'İki toplumlu bir federasyon'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.