HABER

Görme engelli öğrenciler, 24 Kasım’da öğretmenlerini unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 15:21 | Son Güncelleme

Ankara’da görme engelli okullarından mezun olan öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Gününde,  öğretmenlerini unutmadı.

Ankara’da görme engelli okullarından mezun olan öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Gününde, öğretmenlerini unutmadı.

Göreneller Görme Engelliler Ortaokulu ile Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulu ‘ndan farklı dönemlerde mezun olan 200 kişi 24 Kasım Öğretmenler Gününde öğretmenlerini unutmadı. Öğretmen, avukat, esnaf ve çeşitli işlerde çalışan görme engelli bireyler, emekli olan öğretmenleri için bir kafede kahvaltı düzenledi. Yaklaşık 30 yıl sonra öğretmenleriyle bir araya gelen öğrenciler kahvaltı eşliğinde sohbet etti.

Görme engelli Nefise Aktaş Dağ, Kırıkkale’de öğretmenlik yaptığını belirterek, yıllar sonra arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya gelmenin mutluluk verdiğini söyledi. Nefise Aktaş Dağ “Zamanında öğretmenlerimizin vermiş olduğu eğitimle bugün ben bir öğretmen olarak bu etkinliğe katıldım. Kırıkkale’de bir kız meslek lisesinde edebiyat öğretmenliği yapmaktayım. Kendimle beraber tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.

Görme engelli Asuman Güçlü ise bir kamu kurumunda avukat olduğunu kaydederek çocukken gözlerini kaybettiğini söyledi. Asuman Güçlü 8 yıl özel eğitim aldığını, lise ve üniversiteyi normal okullarda tamamladığını belirterek “Bugün burada uzun yıllardır göremediğimiz arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizle bir araya geldik. Mutluyuz. Bu bizim için çok güzel bir duygu. Çünkü yatılı okullarda okuduğumuz için bir aile, kardeş gibiydik arkadaş ve öğretmenlerimizle. Uzun süre sonra bir araya gelmek hepimizi duygulandırdı” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Görme engelli öğrenciler ve öğretmenler
-Kahvaltıdan genel
-Sohbet- muhabbet
-Nefise Aktaş Dağ ile röp.
-Asuman Güçlü ile röp.

Haber-Kamera:Nursima ÖZONUR/ ANKARA ,(DHA)

BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI; Bu şehirlerde daha uzun ve sağlıklı yaşıyorlarBİLİMSEL OLARAK KANITLANDI; Bu şehirlerde daha uzun ve sağlıklı yaşıyorlar
Ak Partili kadınlar, kadına şiddete karşı yürüdüAk Partili kadınlar, kadına şiddete karşı yürüdü
Kadınlar şiddeti davulla, kefenle protesto ettiKadınlar şiddeti davulla, kefenle protesto etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

O zamanlar figürandı! Şimdi başrolden aşağı oynamıyor

O zamanlar figürandı! Şimdi başrolden aşağı oynamıyor

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

'Dağların gizemli kuşu' sonbaharda kendini gösterdi

'Dağların gizemli kuşu' sonbaharda kendini gösterdi

Devlete ait kreşte skandal uygulamalarıyla gündeme gelen müdüre istifa etti

Devlete ait kreşte skandal uygulamalarıyla gündeme gelen müdüre istifa etti

'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar sokakta

'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar sokakta

Son dakika! Karabük Vali Yardımcısına FETÖ gözaltısı

Son dakika! Karabük Vali Yardımcısına FETÖ gözaltısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.