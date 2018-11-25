Görme engelli öğrenciler, 24 Kasım’da öğretmenlerini unutmadı

Ankara’da görme engelli okullarından mezun olan öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Gününde, öğretmenlerini unutmadı.

Göreneller Görme Engelliler Ortaokulu ile Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulu ‘ndan farklı dönemlerde mezun olan 200 kişi 24 Kasım Öğretmenler Gününde öğretmenlerini unutmadı. Öğretmen, avukat, esnaf ve çeşitli işlerde çalışan görme engelli bireyler, emekli olan öğretmenleri için bir kafede kahvaltı düzenledi. Yaklaşık 30 yıl sonra öğretmenleriyle bir araya gelen öğrenciler kahvaltı eşliğinde sohbet etti.

Görme engelli Nefise Aktaş Dağ, Kırıkkale’de öğretmenlik yaptığını belirterek, yıllar sonra arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya gelmenin mutluluk verdiğini söyledi. Nefise Aktaş Dağ “Zamanında öğretmenlerimizin vermiş olduğu eğitimle bugün ben bir öğretmen olarak bu etkinliğe katıldım. Kırıkkale’de bir kız meslek lisesinde edebiyat öğretmenliği yapmaktayım. Kendimle beraber tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.

Görme engelli Asuman Güçlü ise bir kamu kurumunda avukat olduğunu kaydederek çocukken gözlerini kaybettiğini söyledi. Asuman Güçlü 8 yıl özel eğitim aldığını, lise ve üniversiteyi normal okullarda tamamladığını belirterek “Bugün burada uzun yıllardır göremediğimiz arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizle bir araya geldik. Mutluyuz. Bu bizim için çok güzel bir duygu. Çünkü yatılı okullarda okuduğumuz için bir aile, kardeş gibiydik arkadaş ve öğretmenlerimizle. Uzun süre sonra bir araya gelmek hepimizi duygulandırdı” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Görme engelli öğrenciler ve öğretmenler

-Kahvaltıdan genel

-Sohbet- muhabbet

-Nefise Aktaş Dağ ile röp.

-Asuman Güçlü ile röp.

Haber-Kamera:Nursima ÖZONUR/ ANKARA ,(DHA)

