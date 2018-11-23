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Görme engelli öğretmenin yurt dışı hayali

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 09:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'da doğuştan görme engelli Türkçe öğretmeni Mehmet Kahramanoğulları (31), yurt dışında öğretmenlik yapabilmek için şart koşulan sınavda başarılı olmasına rağmen dil sınavında elendi.

Görme engelli öğretmenin yurt dışı hayali

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da doğuştan görme engelli Türkçe öğretmeni Mehmet Kahramanoğulları (31), yurt dışında öğretmenlik yapabilmek için şart koşulan sınavda başarılı olmasına rağmen dil sınavında elendi. Kahramanoğulları, "Dil kursuna gidip bunu da geçip hayalimi gerçekleştireceğim" dedi.
Antalya'da görme engelli Türkçe öğretmeni Mehmet Kahramanoğulları'nın yaşam mücadelesi örnek olacak cinsten. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra öğretmen olarak atandığı okullarda görevini başarıyla yerine getiren Kahramanoğulları, mesleğinde 9'uncu yılını tamamlıyor. Öğrencileriyle hiçbir iletişim güçlüğü çekmeyen Kahramanoğulları, Kepez ilçesindeki Şehit Ufuk Baysan Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapıyor.
KONULARI ÖZEL KİTAPTAN İŞLİYOR
Okul idaresi Kahramanoğulları'na kolaylık olması için okulun ikinci katında kendisine bir sınıf tahsis etti. Türkçe dersi olan öğrenciler bu sınıfa gelerek ders işliyor. Sınıfta özel bir program yüklü olan dizüstü bilgisayar ise Kahramanoğulları'nın en büyük yardımcısı. Sesli komutlarla bilgisayarda görme engeli olmayan herkesin yaptığı tüm işlemleri yapan Kahramanoğulları, öğrencileriyle ilgili yaptığı değerlendirmeleri ve notları da bu bilgisayara işliyor. Kahramanoğulları, ders konularını ise Braille Alfabesi ile basılan ve öğrencilerin kitabıyla içerik olarak birebir örtüşen kitaptan takip ediyor.
DERS SONUNDA NEY ÇALINIYOR
Mehmet Kahramanoğulları, ders sonunda ise öğrencilerine ney çalarak müzik ziyafeti veriyor. Öğrencilerin derse katılımını artırmak adına farklı bir uygulama da yapan Kahramanoğulları, en çok aktif olan ve derse katkı koyan öğrencisini öğretmen masasının yanına yerleştirdiği sıraya oturtarak asistanı yapıyor. Asistan olmak için birbiriyle yarışan öğrencilerden asistanlığı kazanan, zaman zaman öğrencilerle ilgili öğretmenine bilgiler verip, soru cevaplamak için kimin parmak kaldırdığını söylüyor. Teneffüslerde ise Kahramanoğulları, bastonunu alarak öğretmenler odasına gidiyor. Bastonu sayesinde koridorda rahat bir şekilde hareket eden Kahramanoğulları, zil sesiyle yeniden sınıfına gelerek öğrencilerini bekliyor.
ÖĞRENCİLERİ ÇOK MEMNUN
Mehmet öğretmenle ders işlemenin çok keyifli olduğunu belirten 6'ncı sınıf öğrencisi Çınar Atalay, “Görme engelli olmasına rağmen hiçbir zorluk yaşamadım. Görme engelli olduğunu duyunca çok şaşırmıştım" dedi. 6'ncı sınıf öğrencisi Sümeyra Merve Coşkun ise Türkçe öğretmeninin görme engelli olduğunu duyunca önce önyargılı yaklaştığını söyledi. Zamanla diğer öğretmenlerden daha iyi ders anlattığını fark ettiğini belirten Coşkun, “Aileme anlattığımda önyargılı olmamamı söylediler. Hiçbir zorluk yaşamıyoruz. Derslerde eğleniyoruz. Öğretmenimiz başarının canlı örneği. Zorlukları aşıp öğretmen olmuş" dedi.
Aynı sınıftan bir diğer öğrenci Senanur Özkan ise derslerin eğlenceli geçmesiyle daha yüksek notlar aldığını ve öğretmeninin yaşam başarısından dolayı saygı duyduğunu söyledi. 6'ncı sınıf öğrencisi Abdullah Azam Çam da Mehmet Kahramanoğulları'ndan memnun olan bir başka öğrenci. Derslerin keyifli geçtiğini ve öğretmenini çok sevdiğini belirten Çam, “Öğretmenimin görme engelli olduğunu yakınlarıma anlatınca çok şaşırıp tebrik ettiler. Ben Türkçe dersini öğretmenim sayesinde sevdim" dedi.
ÖĞRENCİLERİ KOPYA ÇEKMİYOR
Uzun süre öğretmen olup olmamak konusunda düşündüğünü belirten Mehmet Kahramanoğulları, herkesin 'Nasıl öğretmenlik yapacaksın?' diye sorduğunu söyledi. Önyargılara rağmen topluma bu durumu kabul ettirdiğini ve üniversiteye giden öğrencileri olduğunu da anlatan Kahramanoğulları, çocukların yaşamında iz bırakabildiğini söyledi. Görme engelinden dolayı öğrencilerin kopya çekip çekmediğinin toplum tarafından merak edildiğini de ifade eden Kahramanoğulları, “Ben hiçbir öğrencimi gözetlemekle uğraşmıyorum. Sadece oturdukları yerleri belirleyip sınav yapıyorum. Türkçe dersinde kopya çekmek mantıksız bir eylem. Bunu biliyorlar. Onları sevdiğimi biliyorlar" dedi. Kahramanoğulları, sınav kağıtlarını da asistan öğrencileri yardımıyla okuyup değerlendirdiğini söyledi.
HAYALİNİN PEŞİNDEN KOŞUYOR
Mehmet Kahramanoğulları, en büyük hayalini de anlattı. Yurt dışında öğretmenlik yapmak istediğini kaydeden Kahramanoğulları, Avrupa'da Türkçe öğretmenliği yapmak için 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin mesleki yeterlilik sınavı'na girdi. Kahramanoğulları, yabancı dili yeterli olmadığı için elendi. Hayalinin peşinden koştuğunu ifade Kahramanoğulları, “Yurt dışına görevlendirilen öğretmenlerden biri olmak istiyorum. Dil kursuna gidip bunu da geçeceğim ve hayalimi gerçekleştireceğim" dedi.

FOTOĞRAFLI

Görme engelli öğretmenin yurt dışı hayaliGörme engelli öğretmenin yurt dışı hayaliGörme engelli öğretmenin yurt dışı hayaliGörme engelli öğretmenin yurt dışı hayali

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