Görme engelli Rouamba’nın en büyük hayali göz doktoru olmak

İSTANBUL, (DHA)- TEDAVİ edilmek için Türkiye’ye getirilen doğuştan görme engelli Burkina Fasolu 10 yaşındaki Wend Kuni Grace Rouamba, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’yı ziyaret etti. Rouamba’nın en büyük hayali göz doktoru olmak. Başkan Çağırıcı ise ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Yetim Vakfı tarafından hayata geçirilen ve 13 ülkede birer çocuğun hayalinin gerçekleştirildiği 'Hayallere Değen Resimler' projesine Bağcılar Belediyesi de destek verdi. Bu kapsamda doğuştan görme engelli olan fakat ailesi tarafından 3 aylıkken fark edilen Burkina Fasolu 10 yaşındaki Wend Kuni Grace Rouamba’ya Bağcılar Belediye Başkanlığı sponsor oldu.

Tedavi için Türkiye'de bulunan Rouamba’nın gözlerini açtırmak için İstanbul’un önde gelen hastanelerinde muayenelere başlandı. Yetim Vakfı Yetkilileri, tetkikleri süren Rouamba’nın ışığı gördüğünü ancak gözlerindeki sorunun devam ettiğini belirtti.

GÖZ DOKTORU OLMAK İSTİYOR

Çağırıcı tarafından makamında ağırlanan minik kız, kendisine gösterilen ilgiden dolayı başkana teşekkür etti. Rouamba, "En büyük hayalim önce gözlerimin açılması sonra göz doktoru olmak" dedi.