Görme engelli santral memuru azmiyle örnek oluyor

ORHAN KUZU - Görme engeli nedeniyle zorlu süreçlerden geçen ve 7 yıldır Karabük Adliyesinde santral memurluğu yapan Ümit Korkmaz, azmiyle örnek oluyor.

İlkokulu Çanakkale'de, ortaokulu Ankara'da, liseyi ise Karabük'te tamamlayan doğuştan görme engelli Korkmaz (40), bir dönem konuşma programıyla ilgili bilgisayar eğitimi aldı.

İlkokul ve ortaokulu ailesinden uzakta okuduğu için aile özlemi çeken ve birçok zorluk yaşayan Korkmaz, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için hafta sonu kurslara katıldı, günde 2 saat evde ders çalıştı.

Sınavı kazanarak Karabük Adliyesine santral memuru olarak atanan Korkmaz, çok sayıda telefon numarasını ezbere biliyor. Korkmaz, kendini geliştirmek için bilgisayardan sesli dinleme programıyla günlük haberleri ve köşe yazarlarını takip ediyor.

Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EKPSS'ye kurslara giderek hazırlandığını, ailesinin kendisine her konuda yardımcı olduğunu söyledi.

Santral memuru olarak atandığında "Bu işi yapabilir miyim" diye tedirginlik duyduğunu ifade eden Korkmaz, adliyede kendisine önce telefonlara bakmasını öğrettiklerini anlattı.