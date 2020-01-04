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  4. Görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı

Görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 14:32 | Son Güncelleme

Gaziantep’te görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin üzerine kayıtlı 2 iş makinası, 1 otomobil, 1 daire çıktı.Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, elindeki sopayla görmek engelli taklidi yapıp vatandaşların duygularını sömüren Sevda K.’nin üzerine servet çıktı.

Gaziantep’te görme engelli taklidi yapan kadın dilencinin üzerine kayıtlı 2 iş makinası, 1 otomobil, 1 daire çıktı.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, elindeki sopayla görmek engelli taklidi yapıp vatandaşların duygularını sömüren Sevda K.’nin üzerine servet çıktı. Kadını yakalayan zabıta ekipleri kadının üzerine 2 iş makinası, 1 otomobil, 1 daire olduğunu belirttiler.
Zabıta ekiplerince daha önce de defalarca yakalandığı ortaya çıkan Sevda K.’yı gören zabıta ekipleri ise "Allah’tan kork senin mal varlığın var. Üzerine kayıtlı 2 iş makinası, 1 otomobil,1 daire var. Neden dileniyorsun" dedi. Maddi durumunun iyi olduğu öğrenilen Sevda K.’nın Nurdağı’nda ikamet ettiği ve dilenciliği çevre il ve ilçelerde yaptığı öğrenildi.

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