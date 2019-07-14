Görme engelli vatandaşlar, bisikletle şehir turu yaptı

Kütahya’da görme engelli bireyler için ‘Engelsiz Pedallar’ etkinliği düzenlendi. Etkinlik ile 20’nin üzerinden görme engelli vatandaş, en büyük hayalleri olan bisiklete binerek mini şehir turu yaptılar.

Kütahya’da Altı Nokta Körler Derneği ve Türkiye Bisikletliler Derneği tarafından hayata geçirilen ‘Engelsiz Pedallar’ projesi ile birçoğu hayatlarında hiç bisiklete binmemiş 20’nin üzerinde görme engelli vatandaş bisiklete binerek pedal çevirdi. Görme engellileri topluma kazandırmak ve hayalleri olan bisikleti gerçekleştirmek adına yapılan etkinliğe onlarca vatandaş da bisikletleri ile destek verdi. Çift kişilik bisikletlere binerek dernek üyesi bisikletçiler tarafından Zafer Meydanı’ndan başlayarak bisiklet yolu takip edilerek Defterdarlık önüne kadar gidiş dönüş şeklinde yaklaşık 6 kilometre pedal çeviren görme engelliler keyfili dakikalar yaşadı.

Yapılan etkinliğin Türkiye’de bir ilk olduğundan bahseden Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış “Bugün burada Türkiye Bisikletliler Derneği ile birlikte aramızda yapmış olduğumuz protokol neticesinde ‘Engelsiz Pedallar’ etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Bu Kütahya’mızda ve Türkiye’de grup halinde yapılan bir ilk oluyor. Şu an aramızda 20 kadar görme engelli arkadaşımız var. Bazıları hayatında hiç bisiklete binmemiş, onlar için de ayrı bir heyecan olacak” dedi.

Türkiye Bisikletliler Derneği Kütahya Temsilcisi Hakan Büyükgursak ise, “Altı Nokta Körler Derneği ile yapılmış olduğumuz protokol kapsamında bugün ilk olarak başlatmış olduğumuz ‘Engelsiz Pedallar’ projesini hayata geçirdik. Diğer illerimizde de ara ara yapılan bu etkinlik, geniş kapsamlı ve grup olarak yapılması Türkiye’de ilk olacak. Bizim amacımız etkilik ile görme engelli vatandaşların da güzel bir vakit geçirmesi ve eğlenmesi. Katılan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Etkinlikten son derece memnun kaldıklarını ifade eden görme engelli vatandaşlar ise bisiklete binerken uçuyormuş hissine kapıldıklarını ve rüzgarı hissettiklerini söylediler.