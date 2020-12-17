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Görme engelli yaşlı kadını Can-Kur ekipleri kurtardı

17.12.2020 09:49 | Son Güncelleme:
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Adana’da oğlunun kapıyı üzerine kilitleyip gittiği görme engelli yaşlı kadın, evde düşüp mahsur kalınca Can-Kur ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da oğlunun kapıyı üzerine kilitleyip gittiği görme engelli yaşlı kadın, evde düşüp mahsur kalınca Can-Kur ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, görme engelli Pakize Köle’nin (78) oğlu kapıyı annesinin üzerine kilitleyip pazara gitti. Görme engelli kadın ise bir süre sonra kalkıp tuvalete gitmek istedi, ancak düşüp kaldı. Bunun üzerine yaşlı kadın, ağlayarak yardım istedi. Sesini duyan komşuları, kapının kilitli olduğunu fark ederek durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapısını kırarak girdiği evde yalnız yaşadığı görülen Köle, sağlık görevlilerinin yardımıyla tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra yatağına yatırıldı. Bir süre yaşlı kadınla sohbet eden sağlık görevlileri, üşüdüğünü söyleyen Köle’nin üzerini örttükten sonra evden ayrıldı.
Pakize Köle’nin komşuları, yaşlı kadını çocuklarının sürekli evde kilitli tuttuklarını iddia etti. Köle’nin komşularından Seyfi Mercan, “Çocukları sürekli sözlü şiddet uyguluyor. Kadın her gün ‘Beni kurtarın’ diye ağlıyor. Bugün de sesini duyunca biz yardım ettik” diye konuştu.
Pakize Köle ise çocuklarının kendisine kötü davranmadığını belirterek, “Oğlum, pazara gittiğini söyleyip, kapıyı da kilitleyip çıktı. Hemen geleceğini söyledi ama. Çocuklarım kapıyı kapatırlar, beni dışarı bırakmıyorlar. Beni dövmüyorlar” diyerek ağladı.

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