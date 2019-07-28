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Görme engelliler bilgi yarışmasında ter döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 10:28 | Son Güncelleme

Görme Engelliler Sohbet ve Paylaşım Platformu çatısı altında Türkiye'nin farklı illerinden görme engelliler, "Bilgi Noktası" isimli genel kültür ve bilgi yarışmasında ter döktü - Platform Yöneticisi Osman Alıcı: - "Engellilerle toplumun kaynaşmasını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıyoruz"

Türkiye'nin farklı illerinden başkente gelen görme engelliler, "Bilgi Noktası" isimli genel kültür ve bilgi yarışmasında ter döktü.

Görme Engelliler Sohbet ve Paylaşım Platformu (GESVEP) çatısı altında Altı Nokta Körler Derneği'nde düzenlenen yarışmanın finalinde yarışmacılar, 15 soruya doğru cevap vermek için birbirleri ile kıyasıya rekabet etti.

GESVEP Yöneticisi Osman Alıcı, yarışma öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, platformlarının internet üzerinden hizmet verdiğini ve Avustralya'dan Çin'e kadar dünyanın birçok ülkesinden 5 bine yakın üyelerinin bulunduğunu belirtti.

Alıcı, "Platform üzerinde İngilizce, bilgisayar, E-KPSS, KPSS gibi birçok kurs veriyoruz. Türkiye'nin gündemine ait her türlü eğitim programını veren bir platforma sahibiz. Tamamen gönüllülük esasına göre çalışıyoruz. Bu çerçevede en büyük destekçilerimiz sponsorlarımız. Onlara da teşekkür ediyoruz." dedi.

5 sezondur düzenledikleri yarışmanın finalini yaptıklarını kaydeden Alıcı, yarışmanın daha önceki eleme turlarının internet üzerinden düzenlendiğini, dereceye giren en iyi 4 yarışmacının da finale kaldığını dile getirdi.

"Final yarışmalarını da her yıl başka bir şehirde düzenliyoruz. Bu yıl da Ankara'da yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca çalışmalarımız genişleyerek devam edecek." diyen Alıcı, yarışmacılara 15 soru sorulduğunu, her yarışmacının önündeki erişilebilir evrakın üzerine doğru bildiği şıkkı işaretlediğini ve doğru verdikleri cevaba göre puan aldıklarını dile getirdi.

Yarışmanın sonunda katılımcılara kendilerinin ve sponsorların çeşitli hediyeler verdiklerini aktaran Alıcı, "Bu gönüllü çalışmamızda bize ne kadar destek olunursa biz de engellilerle toplumun kaynaşmasını o derecede kolaylaştırmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda katkı verecek olan herkese de şimdiden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışmada, Ankara'dan Burhanettin Fani birinci, Batman'dan Vahap Uslu ikinci, Antalya'dan Zekeriya Tunaz üçüncü ve Çanakkale'den katılan Emre Bal dördüncü oldu.

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