Görme engelliler kutsal topraklara uğurlandı

"Gören Kalpler Kabe Yolunda" sloganıyla il genelinde refakatçilerle birlikte 26 kişiyi umre yolculuğuna uğurlayacaklarını belirten Ustaoğlu, "Emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Onların biz biliyoruz ki gönül kapıları, kalpleri her zaman açık. İnşallah hayırlısıyla Peygamberimizin kabrini ziyaret edecekler. Hepsinin sağlıklı, güzel şekilde gidip gelmelerini temenni ediyor, hayırlı yolculuklar diliyorum." dedi.

Trabzon Müftülüğü ile Lisansız İnsan Derneği ve Ortahisar Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler kursunda başarı gösteren 11 görme engelli, umre ziyaretiyle ödüllendirildi.

İl Müftüsü Osman Aydın da kabartma yazı Kur'an-ı Kerim kursunda başarı gösteren 11 görme engelli kursiyerin, şaban ayı içerisinde Berat Kandili öncesinde kutsal yolculuğa uğurlandığını ifade ederek, "Bu kafilemizin diğer umrecilerden farkı; kalp gözü, gönül gözü açık. İnşallah ülkemiz, memleketimiz, insanlık ve İslam alemi için umrecilerimizin bize duasını istiyoruz. Şehitlerimize, hastalarımıza dua etmelerini istiyoruz. Allah yollarını açık eylesin." diye konuştu.

Umre heyecanı yaşayan kursiyerlerden Yusuf Şafak da duygularını şöyle ifade etti:

"Kelimeler aslında kifayetsiz. Sabırla, inançla ve umutla yürüyoruz. Allah devletimizden, hükümetimizden ve büyüklerimizden razı olsun. Eskiden umreye gitmek rüyalarımızdaydı. Çok heyecanlıyız, kelimeler kifayetsiz kalıyor."

Heyecanlı olduğunu dile getiren Hanife Kalaycı ise "Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi çocukluğumdan beri istiyordum. Allah nasip etti, Kur'an-ı Kerim'i öğrendim ve umreye gitmek de nasip oldu." dedi.

