Görme engelliler okula bisikletle gitti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te görme engelli öğrenciler, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk gününde okullarına bisikletle gitti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığının bisiklet kullanımına dikkati çekmek için hayata geçirdiği çalışmalar kapsamında, görme engelli öğrenciler de bisiklet kullandı.

GAP Görme Engelliler İlk ve Orta Okulu öğrencileri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na gelerek, belediye personelinin rehberliğinde iki kişilik tandem bisikletlere bindi.

Eskort eşliğinde İstasyon Caddesi, Ali Fuat Cebesoy Bulvarı ve Kıbrıs Caddesi'ni takip ederek okullarına ulaşan öğrenciler, hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuyup dersbaşı yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bisiklet kullanımına dikkati çekmek için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Herkesin kullanımına açık olan yolların bisiklet kullanıcılarının da hakkı olduğunu dile getiren Çelebi, "Herkesi bisiklet kullanmaya davet ediyoruz. Bugün Gaziantep erişilebilir bir kent. Farkındalık oluşturmak için bu çalışmayı yaptık. Artık gün bisiklet günüdür. Hep birlikte trafiği bitirip hava kirliliğini azaltalım." diye konuştu.

Görme engelli öğrencilerden Simay Boz da çok fazla bisiklet kullanamadığını ancak iki kişilik bisikletle keyifli bir gün geçirdiğini anlattı.

