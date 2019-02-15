Görme engelliler şablonlu oy pusulası istiyor

Türkiye Körler Federasyonu üyeleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde yaptıkları basın açıklamasında 31 Mart Yerel Seçimleri’nde şablonlu oy pusulası ile refakatçi kullanmadan gizli oy esasına dayalı sandığa gitmek istediklerini belirtti.

Her seçim döneminde görme engelli vatandaşların nasıl oy kullanacakları konusu gündeme gelirken, engelli vatandaşlar ve Türkiye Körler Federasyonundan 31 Mart Yerel Seçimleri için bir açıklama geldi. YSK önünde basın açıklaması düzenleyen görme engelli vatandaşlar, 16 Nisan referandumunda ve 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gündeme gelen ancak kullanılmayan şablonlu oy pusulalarını 31 Mart Yerel Seçimleri’nde kullanmak istediklerini belirtti. Görme engelli vatandaşlar adına konuşan Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Süha Sağlam, "Bundan önceki seçimlerde görme engellilerin gizli oy hakkını güvence altına alacak şablon kullanımı önerimizi YSK kabul etti ve karar aldı. Engelsiz Erişim Derneği bu şablonları gönüllü olarak bastırdı ve Türkiye’ye dağıttı. Daha önceki seçimlerde bu pusulalar kullanılarak oy kullanılabildi. Bizim istediğimiz bugün de budur, bu şablonların kullanımına YSK izin veriyorsa da kendi aldığı karar gereği bunun maliyetini üstlenmiyor. YSK, seçmenin bu konu ile ilgili tedbirlerini alabilecek güçtedir" dedi.