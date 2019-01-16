Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Şanlıurfa'da 20 öğrenciye, 250 bin kitaplık kapasiteye sahip, elektronik ortamdaki metinleri Braille alfabesine çeviren teknolojik cihaz dağıtıldı.

Haliliye Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törene katılan MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Ertan Göv, yaptığı konuşmada, cihazların dağıtımının Ankara ve İzmir'in ardından Şanlıurfa'da da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dağıtılan cihazın dünyayla aynı anda Türkiye'de kullanılmaya başlandığını belirten Göv, "Bu ürün son teknolojik bir ürün olarak teknik olarak adaptasyonu gerçekleştirilmiş bir ürün. Biz, MEB envanterine Braille okuma cihazı kavramını, okuma yazma cihazı olarak yerleştirmiş bulunuyoruz, bu da bizi mutlu etmiştir. Bundan sonra bu cihazı geliştirilerek öğrencilerimize eğitim öğretim hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik bir adım olarak görüyoruz." dedi.

Göv, tek başına bir materyalin çocukların eğitimi için yeterli olmadığını vurgulayarak cihazın öğretmenlerin, öğrencilerin ve ailelerin işlerini kolaylaştıran bir ürün olduğunu ifade etti.