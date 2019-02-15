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Görme engellilerden "gizli ve güvenli oy hakkı" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 14:50 | Son Güncelleme

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Avukat Süha Sağlam: "YSK'nin görme engellilerin gizli ve güvenilir oy kullanma hakkını temin edecek şekilde şablon kullanılmasına izin verdiği gibi bastırılmasına da onay vermesini talep ediyoruz"

Görme engellilerden "gizli ve güvenli oy hakkı" çağrısı

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Avukat Süha Sağlam, "YSK'nin görme engellilerin gizli ve güvenilir oy kullanma hakkını temin edecek şekilde şablon kullanılmasına izin verdiği gibi bastırılmasına da onay vermesini talep ediyoruz." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde, federasyona üye derneklerle birlikte basın açıklaması yapan Sağlam, 31 Mart mahalli idareler seçiminde, görme engellilerin gizli ve güvenli oy hakkının güvence altına alınması için çağrıda bulundu.

Seçimlerde, görme engellilerin sürekli aynı sorunu yaşadığını belirten Sağlam, "24 Haziran seçimleri öncesinde, YSK ile çeşitli müzakerelerde bulunduk. Bu müzakerelerde, sayın başkan bize 24 Haziran seçimlerinden önce taleplerimizin doğru olabileceğini, zamanın yetmediğini eğer seçim ikinci tura kalırsa görme engellilerin gizli ve güvenilir oy hakkını şablonlar üzerinden yapılabileceğini söz vermişti." diye konuştu.

Geçen seçimlerde Engelsiz Erişim Derneğinin YSK'nin izni ile gönüllü yaptığı oy kullanma şablonlarıyla görme engellilerin gizli bir şekilde, refakatçiye ihtiyaç duymadan oy kullandığını belirtti.

- YSK, görme engelliler için uygun oy pusulası bastırsın

Sağlam, görme engelliler için YSK tarafından uygun şablonların bastırılmasını isteyerek, şöyle devam etti:

"Şablonların kullanımına YSK her ne kadar izin veriyorsa da kendi aldığı kararın gereği, maliyetini ve basımını üstlenmiyor. Üstlenmediği için 'Sivil toplum kendisi yapsın' diyor. Biz de diyoruz ki sivil toplumun gücü bunu yapmaya yetmez. Devletimiz ve YSK'nin bütçesi, 100 binlerce görme engelli seçmenin bu konu ile ilgili tedbirlerini alabilecek güçtedir. Ama hali hazırda böyle bir konu gündemde yok.

Seçimlere bir buçuk ay süre kaldı. Talebimiz kabul görürse o zaman bunun bastırılması ve seçim merkezlerine ulaştırılması için yeterli bir süre içerisindeyiz. YSK'nin görme engellilerin gizli ve güvenilir oy kullanma hakkını temin edecek şekilde şablon kullanılmasına izin verdiği gibi bastırılmasına da onay vermesini talep ediyoruz."

Basın açıklamasına, çok sayıda görme engelli derneği temsilcisi ve üyeleri de katıldı.

Görme engellilerden

Görme engellilerden

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