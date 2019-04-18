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Görme engellilere akıllı klavye

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 12:27 | Son Güncelleme

Akıllı kabartma yazılı klavye, ESKİP kapsamında Cumhuriyet Üniversitesinde görme engellilerin hizmetine sunuldu

SİVAS (AA) - Görme engellilerin yaşam standartlarını iyileştirmek ve bilgisayar kullanımını kolaylaştırmak için geliştirilen akıllı kabartma yazılı klavye, Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi (ESKİP) kapsamında, Cumhuriyet Üniversitesinde hizmete sunuldu.

Türkiye'de faaliyet gösteren bir yazılım şirketi, akıllı kabartma yazılı klavye geliştirdi. Her dile uyumlu klavye, hafıza kartına yüklenen kitapları okuyabilme ve not alabilme özelliğiyle görme engellilerin teknolojiyi kullanmasını kolaylaştırıyor.

Bilgisayar ortamındaki her türlü yazının sesli duyulmasını, ayrıca klavyeye takılan bir cihazla yazıların kabartma olarak okunmasını sağlayan akıllı klavye, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki özel okullarda da kullanılıyor.

Yazılım şirketinin Genel Müdürü Osman Demirci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geliştirdikleri akıllı kabartma yazılı klavyenin görme engellilerin teknolojiyi kullanması noktasında önemli olduğunu belirtti.

Bu sayede bilgisayar teknolojisiyle engelliler için neler yapılabileceğini gördüklerini ifade eden Demirci, şunları kaydetti:

"Bilgisayar üzerine eklenen bir yazılımla görmeyen biri bilgisayarı her şartlarda okuyup kullanabiliyor. Bilgisayarda ne varsa okuduğu ve kullanabildiği için de bizler gibi sınırsız bilgiye erişim sağlamış oluyor. Görme engelli vatandaşlarımız bu bilgisayarın içerisine attığı kitabı hem dinliyor, hem de çalışmalarını yapabiliyor. Bunun haricinde bilgisayar ekranındaki tüm yazıları kabartma olarak kendi parmağıyla okuyabiliyor. Blair ekranda her türlü dili öğrenebiliyor. Matematik yapmada çok etkindir. Görmeyenler için kısaltma yöntemi ile çok hızlı okuma sağlanıyor. Ayrıca tek başına derslere girip, notlarını alıp herkesle eşit şartlarda eğitim yapabilir. Bu ekranla ayrıca her türlü dili öğrenme, yetkin olarak kullanılıyor. Artık Türkiye'de bu cihaza ilgi çok artmış durumda. Bu tip teknolojilerin daha da yaygınlaşacağını düşünüyoruz."

Görme engelli araştırmacı, şair-yazar Selman Devecioğlu da ürünün, öğrenmek isteyen görme engelli bireyler için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Ürünü geliştiren ve emeği geçenlere teşekkür eden Devecioğlu, "Üniversitemizde görme engelliler için bir çığır açıldı. Biz görme engelliler için kitap tarıyorduk, bilgisayar ortamları oluşturup çalışmalar yapmaya gayret etmiştik. Ancak bu cihazın bize gelmesi büyük bir zaman tasarrufu oldu." diye konuştu.

Cihaz sayesinde 3 saatte taradıkları kitabı, görme engellilerin rahatlıkla okuyabileceğini ifade eden Devecioğlu, "Normalde bu cihazlar çok pahalıdır. Bir görme engellinin tek başına alması zor bir programdır. Kurumların elde etmesi gereken bir cihazdır. Bu cihazla görme engelliler artık görenler gibi her şeye erişebilecek." açıklamasında bulundu.

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Akıllı Kabartma Yazı Klavyesi Sivas

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