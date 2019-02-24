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Görme engellilere Braille alfabesi ile hazırlanmış Kur’an-ı Kerim ve Elif-Ba

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 12:04 | Son Güncelleme

Görme engellilere yönelik Braille Alfabesi ile hazırlanmış 1 adet Kur’an-ı Kerim ve 5 adet Elif-Ba, Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek tarafından Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği’ne teslim edildi.Tekirdağ Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği’nin Tekirdağ İl Müftülüğü’nden talebi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce gönderilen görme engellilere yönelik Braille Alfabesi ile hazırlanmış 1 adet Kur’an-ı Kerim ve 5 adet Elif-Ba, Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek tarafından Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği’ne teslim edildi.Hediyelerin teslim edildiği programa Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, Tekirdağ İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Koordinatörü Özlem Özgül, dernek üyesi Necmi Özgül ve engelli vatandaşlar katıldı.

Görme engellilere Braille alfabesi ile hazırlanmış Kur’an-ı Kerim ve Elif-Ba

Görme engellilere yönelik Braille Alfabesi ile hazırlanmış 1 adet Kur’an-ı Kerim ve 5 adet Elif-Ba, Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek tarafından Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği’ne teslim edildi.
Tekirdağ Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği’nin Tekirdağ İl Müftülüğü’nden talebi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce gönderilen görme engellilere yönelik Braille Alfabesi ile hazırlanmış 1 adet Kur’an-ı Kerim ve 5 adet Elif-Ba, Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek tarafından Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği’ne teslim edildi.
Hediyelerin teslim edildiği programa Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, Tekirdağ İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Koordinatörü Özlem Özgül, dernek üyesi Necmi Özgül ve engelli vatandaşlar katıldı.

Görme engellilere Braille alfabesi ile hazırlanmış Kur’an-ı Kerim ve Elif-Ba

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