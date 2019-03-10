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Görme engellilere masal okutan proje

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 10:50 | Son Güncelleme

Amasya Valiliğinin çocuklara yönelik olarak hazırladığı ‘Masallarda Amasya’ adlı projede çocukların ilgisini çekecek masallarla tarihi şehir tanıtılırken, engelliler de özel olarak düşünüldü.Görme engellilere yönelik ‘kabartma yazı’ olarak bilinen Braille alfabesiyle özel kitaplar bastırıldı.

Amasya Valiliğinin çocuklara yönelik olarak hazırladığı ‘Masallarda Amasya’ adlı projede çocukların ilgisini çekecek masallarla tarihi şehir tanıtılırken, engelliler de özel olarak düşünüldü.
Görme engellilere yönelik ‘kabartma yazı’ olarak bilinen Braille alfabesiyle özel kitaplar bastırıldı. Ayrıca çocuklara şehzadeler şehrini masal tadında anlatan DVD de işaret dili destekli hazırlatıldı.
Vali Dr. Osman Varol’un eşi Funda Varol’un öncülük ettiği proje kapsamında ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri için 8 çeşit masal kitabı oluşturuldu. 8 bin kitap ile engelliler için ses ve işaret dili destekli 5 bin sesli kitap DVD’sinin öğrencilerle buluşturulmasına başlandı.
‘Zümrüdü Anka’nın Gizemi’ adlı ilk seride ‘Ferhat’ ve ‘Şirin’ adlı çocuk karakterler ‘Masalcı Nine’ ile birlikte tarihi şehri dolaşıp bilgiler aktarıyor. Seride üç kahramanın yanı sıra Anka kuşu ile muhafızlar da yer alırken sesli kitaplar işaret diliyle de tercüme edilerek engelli öğrencilerin kullanımına sunuluyor.
Masal kitaplarının dağıtıldığı programa katılan Vali Varol, “Çocuklarımızın eğitim materyali eksiğini tamamlarken ilimizin sahip olduğu tarihi, kültürel değerleri de çocuklarımızın anlayabileceği masal diliyle aktarmış olacağız” dedi.
Öğrencilerin Braille alfabesiyle okudukları 54 sayfalık kitapların önemli bir ihtiyaca cevap vereceğine inanan Varol, “Bu kitapları masal serimizin tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Bizler engelli kardeşlerimizle ilgili hizmet standardımızı sürekli yükseltmeye çalışıyoruz. Devletimizin temel politikalarından bir tanesi de bu” diye konuştu.
Funda Varol da öncülük ettikleri projenin konunun uzmanı pedagoglar, çocuk edebiyatı uzmanları, öğretmenler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının el ele vermesiyle ortaya çıktığını söyledi.
Yaklaşık 60 kişilik gönüllü öğretmen, öğrenci, idareci, teknik personel ile birlikte ses kayıtlarını yaptıklarına değinen Varol, çocukların, gençlerin hatta yetişkinlerin keyifle okuyacağı hikayelerin özellikle görme ve işitme engellilerin de dinleyebileceğini ve izleyebileceğini vurguladı.

Görme engellilere masal okutan proje

Görme engellilere masal okutan proje

Görme engellilere masal okutan proje

Görme engellilere masal okutan proje

Görme engellilere masal okutan proje

Görme engellilere masal okutan proje

Görme engellilere masal okutan proje

Görme engellilere masal okutan proje

Görme engellilere masal okutan proje

Görme engellilere masal okutan proje

Görme engellilere masal okutan proje

Görme engellilere masal okutan proje

Görme engellilere masal okutan proje

Görme engellilere masal okutan proje

Görme engellilere masal okutan proje

Görme engellilere masal okutan proje

Görme engellilere masal okutan proje

Görme engellilere masal okutan proje

Görme engellilere masal okutan proje
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